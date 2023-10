Yle: Kellojen kääntämiselle ei näy loppua

Ensi yönä on jälleen aika kääntää kellot talviaikaan, vaikka kellojen siirtelyn piti jäädä historiaan jo vuonna 2021. Ylen haastattelema liikenne- ja viestintäministeriön tietoliiketoimintayksikön johtaja Maria Rautavaara kertoo, ettei kellojen kääntämiselle näy loppua.

Euroopan parlamentti äänesti jo vuonna 2019 sen puolesta, ettei kelloja enää siirrettäisi. Koronaviruspandemia kuitenkin laittoi unionin prioriteettilistan uusiksi, eikä esitys ole vieläkään edennyt EU:n neuvoston käsittelyyn. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole päättäneet kantaansa.

Rautavirran mukaan EU:ssa on ratkaistavana kesäaikadirektiivin kumoamista kiireellisempiä asioita.

– Meillä on ollut pandemia käsillä ja nyt on esimerkiksi Ukrainan tilanne päällä. Lentoliikenne on ollut sekaisin pandemian alkamisesta lähtien, Rautavaara arvioi Ylelle.

Rautavaaran mukaan kellojen kääntäminen ei kiinnosta muissa EU-maissa niin paljon kuin Suomessa. Asiasta pitäisi päästä yhteisymmärrykseen.

– Kun puolet haluaa kesäaikaa ja toinen puolikas haluaa talviaikaa, ollaan pattitilanteessa. Kun otetaan huomioon 27 eri maata, erilaista kulttuuria ja eri aikavyöhykkeet, niin soppa on valmis, Rautavaara toteaa.