Yle: Kauppakeskusten parkkihalleihin jonotetaan sulattamaan autoa

Kireä pakkanen näkyy Ylen mukaan kauppakeskusten lämpimissä pysäköintihalleissa, joihin umpijäässä olevia autoja tuodaan sulamaan ja elpymään pakkasesta.

Jyväskylässä kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman parkkipaikkoja on jopa jonotettu viime päivinä. Prisman parkkihallissa on tilaa 365 autolle ja Sepän hallissa 600 autolle.

Kauppakeskusjohtaja Mikko Seppälän mukaan kylmä sää nostaa parkkihallin suosiota.

– Eilen oli jo kova piikki. Nyt on tietysti myös alennusmyynnit, ja monilla on lomaviikko, hän sanoo Ylelle.

Seppälän Prisman johtaja Joonas Heiskanen kertoo, että autoja saa sulatella hallissa, mutta lähtökohtaisesti se on tarkoitettu liikkeissä asioiville.

– Tämä on poikkeuksellista, että on näin älyttömän kovat pakkaset, ja halli on nyt hyvin täynnä, hän kertoo Ylelle.