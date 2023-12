Yle: Joulun menoliikenne rauhoittumassa, lentoliikenteessä myöhästymisiä

Joulun menoliikenne on alkanut hiljetä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla lukuisat lennot ovat taas useita tunteja myöhässä, uutisoi Yle.

Tampereen tieliikennekeskuksen tieliikenneoperaattori Ilona Kokon mukaan aatonaaton liikenne on jo rauhoittumaan päin. Tieliikenteessä ruuhkahuippu saavutettiin kello 12 aikoihin, jonka jälkeen liikennemäärät ovat vähentyneet. Pohjoisessa liikenne voi tosin jatkua myöhempään.

Liikenne on ollut pääpiirteittäin sujuvaa, eikä suuria jonoja tai ruuhkia ole päässyt muodostumaan. Päivän aikana on tapahtunut kuitenkin joitakin pienempiä onnettomuuksia, kuten risteyskolareita ja ulosajoja.

Kello 16.50 liikenne olikin Fintrafficin mukaan sujuvaa 96 prosentilla pääteistä. Samaan aikaan ajokeli oli huono 66 prosentilla tieosuuksista ja erittäin huono 27 prosentilla tieosuuksista.

Tampereen tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Juho Anttonen arveleekin, että jonojen puute saattaa johtua huonosta säästä.

– Johtuisiko siitä, että osa on lähtenyt liikkeelle jo eilen huonommalla kelillä, Anttonen pohtii.

Lentoliikenteessä aatonaatto ei ole kuitenkaan sujunut yhtä mutkattomasti. Finnairin lento Berliiniin on myöhässä lähes kahdeksan tuntia, jonka lisäksi useiden tuntien myöhästymisiä on ollut lennoissa Phuketiin ja Roomaan. Myös saapuvissa lennoissa on ollut myöhästymisiä.

Finnair ehti jo perjantaina varoittaa tiedotteessaan mahdollisista myöhästymisistä. Myöhästymisten syynä on Finnairin mukaan haastavat sääolosuhteet.