Yle: Itärajalle noin kymmenen uutta tulijaa yöllä

Turvapaikanhakijoita saapuu yhä normaalia enemmän kaakkoisrajan ylityspaikoille, kertoo Yle.

– Meillä on viime yön aikana tullut Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoille noin kymmenkunta ihmistä, sanoo yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitokselta Ylellä.

Pitkäniityn mukaan turvapaikkaa hakeneet saapuivat rajalle polkupyörillä. Pyöräilijöitä pyrkii edelleen maahan, vaikka Rajavartiolaitos kielsi viime torstaina rajan ylittämisen polkupyörillä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä, että maanantaina rajanylityspaikoille tuli 39 turvapaikanhakijaa.

Hakijamäärän kasvun taustalla on Ylen mukaan se, että Venäjän viranomaiset ovat alkaneet päästää Suomen rajalle ihmisiä puutteellisilla matkustusasiakirjoilla.

🔸Turvapaikanhakijoita eilisen 13.11. aikana yhteensä 39 @kaakkoisraja’n ylityspaikoilla. Seuraamme tilannetta.

🔸Yesterday’s number of asylum seekers was 39 in total. #rajavartiolaitos #rajaturvallisuus #rajaliikenne #rajanylitykset

— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) November 14, 2023