Henkilö ylitti rajan luvatta Venäjälle Lieksassa

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto sai tiedon Itä-Suomen poliisilaitokselta alueella liikkuvasta henkilöstä.
Ensitietojen perusteella kyseessä oli kadonneen henkilön etsintä, mutta esiselvityksessä saatujen tietojen perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että etsittävä henkilö on ylittänyt valtakunnan rajan Venäjälle. Rajanylitysjälki on ilmaistu koiralla.
Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta, tiedotteessa todetaan.
Tapahtumaan liittyen Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.