Yle: Häätöjen määrä lisääntyi

Häätöjen määrä lisääntyi viime vuonna koko Suomessa, Yle kertoo.

Ulosottolaitoksen mukaan häätöjä tehtiin viime vuonna 13 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Häätöjen valtakunnalliseen lisääntymiseen ei ole yksiselitteistä syytä. Kohonneet elinkustannukset ovat kuitenkin yksi syy.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtava sosiaalityöntekijä Minna Marjakangas aikuisten sosiaalipalveluista kertoo, että häätöjen taustalla on monia elämänhallinnan ongelmia.

– Häätöjen taustalla on usein kriisejä tai mielenterveys- ja päihdeongelmia. Osa ihmisistä on voinut jättää hakematta heille kuuluvat etuudet tai heidän asuntonsa on tulotasoon nähden liian kallis, jolloin vuokraa ei pysty hoitamaan, Marjakangas sanoo Ylelle.

Marjakankaan mukaan sopivan asunnon saamista voi vaikeuttaa muun muassa luottotietojen menettäminen.