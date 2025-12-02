Yle: Energiayhtiö peri lisämaksun liian vähäisestä sähkön käytöstä

Lappeenrantalaiselta asiakkaalta veloitettiin sähkölaskussa kolme euroa ”vähäisen kulutuksen ylläpitomaksua”. Asiasta kertoo Yle.

Kuluttaja-asiamies on saanut Cheap Energy -nimisestä yhtiöstä lukuisia yhteydenottoja tämän vuoden alusta alkaen.

Pienen kulutuksen lisämaksu ei selvinnyt yhtiön pörssisähkön mainoksesta, vaan vasta tarkemmin sopimusehdoista. Tämän vuoksi kuluttajaviranomainen totesi toukokuussa yhtiön mainonnan totuudenvastaiseksi ja harhaanjohtavaksi. Yhtiö lupasi tuolloin luopua maksusta.

Lappeenrantalaisasiakas sai kuitenkin omaan laskuunsa ylimääräisen veloituksen vielä lokakuussa. Hän asuu kerrostaloyksiössä ja pitää sähkönkulutustaan tavanomaisena, iltakäyttöä vähentää vuorotyö.

Cheap Energy ei vastannut Ylen yhteydenottoihin.