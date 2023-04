Yle: Asiakkaat palasivat Helsingin ydinkeskustan kauppakeskuksiin

Helsingin ydinkeskustan kauppakeskukset ovat elpymässä koronapandemian jäljiltä, kertoo Yle.

Kauppakeskusten kävijämäärät kasvoivat viime vuonna. Kampin kauppakeskuksessa nousua oli jopa kolmannes. Forumin, Kämp Gallerian, Kluuvin ja Citycenterin kävijämäärät kasvoivat 21-28 prosentilla vuonna 2022.

Kämp Gallerian kauppakeskuspäällikkö Meri Kajas toivoo tänä vuonna päästävän kahteen miljoonaan kävijään, kun vuonna 2019 asiakkaita tilastoitiin 2,4 miljoonaa. Myynnin osalta viime vuosi oli Kämp Galleriassa jo 31 prosenttia edeltävää parempi.

Kajas nostaa esiin lisääntyneen ajanvieton iltaisin.

– Ravintoloiden iltakäyttö on nyt kautta historian isoimmalla tasolla. Tasokkaasta ravintolasta ei saa mitenkään paikkaa ilman varausta tällä hetkellä Helsingin keskustassa, Kajas toteaa Ylelle.

Tavarakaupan murros on ollut käynnissä jo pidempään, siksi esimerkiksi Kluuvin kauppakeskuksessa on lisätty kahviloiden ja ravintoloiden osuutta.

–Asiakkaat haluavat kasvavassa määrin perinteisen shoppailun lisäksi viettää aikaa ja viihtyä keskustassa, Kluuvista vastaava asset manager Mikael Orkovaara sanoo Ylen haastattelussa.

Kampin kauppakeskus on aiemmin vetänyt vuositasolla 30 miljoonaa kävijää. Kampin kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel myöntää Ylelle, että nämä luvut eivät ole enää lähivuosien tavoitteena.

– Länsimetro on muuttanut Helsingin keskustaa hyvinkin paljon ja maailma on muuttunut myös koronan ja etätöiden myötä. Kaikki tämä on vaikuttanut aika paljonkin ydinkeskustan kävijämääriin, Fågel kertoo.

Tilastokeskus kertoi perjantaina Tieto&Trendit -blogissaan, että lähityöhön palattiin viime vuonna oletettua vähemmän, ja joillain toimialoilla kotona työskentely jopa lisääntyi. Ei lainkaan kotona työskennelleitä oli 55 prosenttia työllisistä. Heidän osuutensa pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna.