Yle: Apteekeista varastettu suuri määrä ripulilääkettä

Apteekeista on varastettu viime aikoina suuria määriä ripulilääkkeitä Tampereella, Yle kertoo.

Kyse on loperamidia vaikuttavana aineena sisältävästä lääkkeestä, jonka nimi on Imodium. Esimerkiksi Tammerkosken apteekissa varkauksia on ollut niin paljon, että lääkkeet on jouduttu siirtämään lukkojen taakse.

Tammerkosken apteekin proviisori Kaisa Hautalan mukaan vastaavia tapauksia on ollut aiemminkin.

Myös Tampereen keskustan Yliopiston apteekissa lääke on otettu tiskin alle. Jatkossa lääkettä saa vain erikseen farmaseutilta pyytämällä.

Suomen apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhala sanoo Ylelle, että näin suuret varkausmäärät viittaavat tuotteiden väärinkäyttöön. Vaikuttavan aineen loperamidin väärinkäyttö suurissa määrin voi hänen mukaansa olla vaarallista.

– Päihdyttävän vaikutuksen saamiseksi lääkettä täytyy käyttää todella suuria määriä, eikä vaikutus tule sittenkään kaikille. Sen sijaan seurauksena voi olla hyvin vaarallisia haittavaikutuksia.

Vanhalan mukaan loperamidi voi aiheuttaa vakavia sydänoireita, kuten kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja jopa sydämen pysähdyksiä.

Suomen apteekkariliiton tiedossa ei ole, että ripulilääkevarkaudet olisivat lisääntyneet merkittävästi muualla maassa.