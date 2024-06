Yle: Ajettaviin ruohonleikkureihin liittyy vakava riski

Huolimattomuus ruohonleikkurin kanssa voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Yle kertoo Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan Oulussa hoidetaan joka kesä yhdestä kolmeen vakavaa lasten ruohonleikkurivammaa.

Yleensä kyse on siitä, ettei päältä ajettavaa leikkuria kuljettava aikuinen huomaa lasta. Ruohonleikkuriturmissa on menetetty raajoja tai raaja on jouduttu amputoimaan myöhemmin sairaalassa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Meille asti tulevat vammat ovat joko todella vakavia terän aiheuttamia ruhjoutumisia, amputoitumisia ja murtumia, joskus myös palovammoja, kertoo lastenkirurgian ylilääkäri, professori Jaakko Sinikumpu Ylelle.

Tutkimuksessa selvitettiin kaikki tapaukset Oulun yliopistollisesta sairaalasta 15 vuoden ajalta. Lapset ovat pääsääntöisesti 5-8-vuotiaita, mutta osa on ollut vasta 2-3-vuotiaita. Kolmanneksessa vakavista loukkaantumisista onnettomuus on tapahtunut, kun lapsi on ollut leikkuria kuljettavan aikuisen sylissä.

Sinikummun mukaan huomiota tulisi erityisesti kiinnittää päältä ajettavien leikkurien turvallisuuteen. Lasten ei tulisi olla nurmikonleikkuun aikana ulkona leikkimässä ollenkaan. Leikkuriin pitäisi suhtautua työvälineenä, jota vain aikuiset saavat käyttää.

– Nämä ovat ihan tarpeettomia vammoja. Jos kodeissa kiinnitettäisiin huomiota ongelmakohtiin, valtaosa näistä pystyttäisiin ihan varmasti välttämään, Sinikumpu sanoo.