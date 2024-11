”Yksityiskohtaista tietoa” ilmaiskusta: USA ja kolme muuta sulkivat lähetystönsä Kiovassa

Yhdysvallat varoitti varhain keskiviikkoaamuna kansalaisiaan Kiovassa vakavasta ilmaiskun vaarasta samalla kun kertoi pitävänsä lähetystönsä suljettuna keskiviikkona.

– Yhdysvaltain lähetystö Kiovassa on saanut yksityiskohtaista tietoa mahdollisesta huomattavasta ilmaiskusta 20. marraskuuta. Varotoimenpiteenä lähetystö on suljettuna, ja lähetystön työntekijöitä on neuvottu suojautumaan siellä, missä ovat, lähetystö kertoi sivuillaan.

Myöhemmin päivällä myös Kreikka antoi vastaavan varoituksen ja ilmoituksen siitä, että sen lähetystö on kiinni. Kreikkaa seurasivat Italian ja Espanjan varoitusilmoitukset. Myös Italia ja Kreikka pitävät Kiovan-lähetystönsä keskiviikkona kiinni.

Yhdysvaltojen varoitus tuli sen jälkeen, kun Ukraina tiistaina iski yhdysvaltalaisvalmisteisilla ATACMS-ohjuksilla Venäjän Brjanskiin. Yhdysvaltojen väistyvä presidentti Joe Biden antoi luvan amerikkalaisvalmisteisten aseiden käyttämiseksi Venäjän alueelle viikonloppuna. Tiistaina The Washington Post -lehti kertoi myös, että sen lähteiden mukaan Biden olisi antanut luvan viedä Ukrainaan myös jalkaväkimiinoja.

Virallisesti lupa käyttää yhdysvaltalaista aseistuista Venäjän rajojen yli on vastaus siihen, että Venäjä tilasi avukseen rintamalle sotilaita Pohjois-Koreasta. Nyt mahdollisesti Kiovaan tekeillä olevaa ilmaiskua ennakoidaan Venäjän vastatoimeksi kuuden ATACMS-ohjuksen käyttämiselle.