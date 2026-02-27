Yksityiselle sosiaalialalle 6,1 prosentin palkankorotukset

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on syntynyt sopimusratkaisu, jonka kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet.

Perjantaina 27. helmikuuta syntynyt sopimus solmittiin Halin, Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto), Talentian ja Salli ry:n (Jyty, Pro, STHL) välillä.

Yksityisen sosiaalialan työnantajia edustavan Hyvinvointiala Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen on tyytyväinen sopimusratkaisun syntymiseen.

– Hankalaan ja pitkittyneeseen tilanteeseen saatiin ratkaisu, mikä on hienoa. Meille on tärkeää, että saavutimme yhteisymmärryksen merkittävien hoitajajärjestöjen kanssa. Muun muassa palkankorotusten kohdennuksista löytyi kompromissi, joka tyydytti kaikkia sopimusosapuolia, Virtanen toteaa tiedotteessa.

Alan uudessa työehtosopimuksessa yhteenlasketut palkankorotukset ovat 28 kuukauden sopimuskaudella 6,1 prosenttia ja palkankorotusten kumulatiivinen taso on 6,2 prosenttia sopimuskauden aikana.

Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden niin kutsuttua yleistä linjaa. Lisäksi työehtosopimuksen sisältöä kehitettiin eri tavoin. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.1.2026 alkaen.

– Yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu on taloudellisesti suuri ponnistus sosiaalipalvelualan toimijoille, jotka pääosin tuottavat julkisrahoitteisia palveluja hyvinvointialueiden lukuun. Yksityinen sosiaalipalveluala on merkittävä työllistäjä, ja haluamme rakentaa niin vastuullista työelämää kuin työllistämisen mahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä, Virtanen muistuttaa.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimivat Halin jäsenet työllistävät yli 70 000 palkansaajaa. Alalla toimivat yritykset ja järjestöt tuottavat muun muassa ikääntyneiden ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä lastensuojelupalveluita.