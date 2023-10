Yksi kymmenestä venäläissotilaasta käyttää huumeita rintamalla – ”kaikki tietävät”

Ainakin yksi kymmenestä venäläissotilaasta käyttää huumeita ukrainan rintamalla, kertoo itsenäinen venäläismedia Verstka.

Huumekauppiaiden ja kuriirien muodostaman verkoston kerrotaan toimittavan huumeita suoraan etulinjoille. Venäjän asevoimien sanotaan olevan tietoinen ongelmasta, mutta se ei näytä puuttuvan siihen aktiivisesti.

Verstkan mukaan venäläissotilaat käyttävät erilaisia huumeita, kuten kannabista, Alfa-PvP:tä ja amfetamiinia. Sotilaat kertovat, että kuumeiden hankkiminen on helppoa.

– He käyttävät huumeita, koska ovat tylsistyneitä, sanoo eräs sotilas.

Huumeita käyttävät sotilaat ovat kaikkien tiedossa. Jopa komentajien sanotaan olevan tietoisia, mutta he eivät juurikaan puutu asiaan

– Kaikki tietävät, jos käytät huumeita juoksuhaudassa. Korsut ovat pieniä, toinen sotilas kertoo.

Tuhansilla selustassa olevilla venäläissotilaille ei ole muuta tekemistä kuin käyttää huumeita.

– Esimerkiksi nyt olemme selustassa sijaitsevassa leirissä. Vahvuuslaskentoja ja rutiinitoimia lukuun ottamatta mitään ei yleensä tapahdu. Meillä on tietysti tehtäviä, joista en voi kertoa. Mutta me emme ole rynnäkkösotilaita. Olen ampunut aseellani täällä vain kahdesti maaliskuun 2022 jälkeen, sotilas jatkaa.

Suurin osa huumeiden käyttäjistä on pakkovärvättyjä reserviläisiä, joista monet olivat huumeriippuvaisia jo entuudestaan. Ammattisotilaiden kerrotaan käyttävän vähemmän huumeita.

– Kaikki, jotka ovat pilanneet elämänsä siviilissä, jatkavat hölmöilyään myös täällä, sanoo eräs sopimussotilas. Mobilisoidut sotilaat ovat p…….ä, hän toteaa.

– Kahdestasadasta erikoisjoukkoyksikkömme jäsenestä vain kolme käyttää huumeita. Eikä kukaan tiedä siitä. No, melkein kukaan. Kaikki pojat täällä ovat urheilullisia ja terveitä. He eivät ymmärrä huumeiden käyttöä, eikä sitä hyväksytä meillä.

Eräs maahanlaskujoukkojen upseeri on ihmeissään huumeista.

– En ole koskaan nähnyt mitään tällaista meidän keskuudessamme, ammattisotilaiden keskuudessa. Enkä ole koskaan kuullut tai nähnyt kenenkään käyttävän kemiallisia huumeita.

Ukrainan miehitetyillä alueilla asuvien ukrainalaisten kerrotaan toimittavan ja usein myös valmistavan huumeet. Kuriirit tuovat huumeita jopa etulinjoille asti.

Myös lomilta palaavien venäläissotilaiden, vierailevien sukulaisten ja ammattimaisten huumekauppiaiden sanotaan tuovan rintamalle huumeita.

