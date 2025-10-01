Yksi kuva näyttää – ” Työttömyysaste antaa turhan pessimistisen kuvan”

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen kiinnittää huomiota työttömyyslukuihin.

– Työttömyysaste antaa ehkä turhan pessimistisen kuvan työmarkkinoista, toteaa Kostiainen, joka on jakanut kuvan työttömien määrän ja työttömyysasteen kehittymisestä pitkällä aikavälillä.

Kostiainen viittaa X-päivityksessään myös Helsingin Sanomien juttuun, jossa valtiovarainministeriön finanssineuvos Jukka Mattila tyrmää väitteet ”työttömyyskriisistä”. Mattila myöntää, että Suomen työllisyystilanne ei ole erityisen hyvä, mutta jos päällä olisi kriisi, se hänen mukaansa näkyisi tuensaajien määrässä selvästi nykyistä enemmän.

Viime vuoden lopulla työttömyystukea sai noin 334000 henkilöä, kun esimerkiksi vuoden 2015 lopulla määrä oli noin 428000.

Työttömyysasteeseen vaikuttaa Mattilan mukaan myös se, että syystä tai toisesta aiempaa useampi on nyt sanonut hakevansa aktiivisesti töitä.

Myös Elinkeinoelämä EK:n yhteyspäällikkö Lauri Vuori kommentoi työmarkkinoiden lukuja.

– Osallistumisaste on yhä ennätyksellisen korkealla tasolla Suomessa. Talouden kääntyessä kasvuun on kaikki edellytykset vauhdikkaalle kasvu-uralle, Vuori sanoo X:ssä.

Aktia-pankin pääekonomisti Lasse Corin nostaa esiin myönteisen luvun teollisuudesta, jossa työllistämisodotukset tuleville kuukausille ovat nousseet selvästi.

– Riittääkö Suomen teollisuuden positiivinen työllistämisnäkymä kääntämään työllisyyskehityksen? Corin pohtii.

Heikkoa kuluttajakysyntää on pidetty talouskasvun jarruna, mutta OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi Talouselämälle tämänkin kierteen hellittävän.

– Sekä kuluttajien luottamuksen paraneminen että nopeasti saatava muu data, kuten OP:n asiakkaiden korttimaksut, viittaavat siihen, että kulutuskysyntä on piristynyt kevään jälkeen, Heiskanen sanoo.

