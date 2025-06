Yksi kuluerä kerrostaloissa on noussut erityisen rajusti

Kiinteistövero oli eniten kasvanut kuluerä kerrostalokannassa. Tilastokeskuksen julkaiseman Asunto-osakeyhtiöiden talous -tilaston mukaan kiinteistövero nousi kerrostaloissa keskimäärin runsaat 12 prosenttia vuonna 2024.

Lisäksi epävarmuus tulevasta kehityksestä on kiinteistönomistajien parissa suurta.

Kiinteistöverokulujen kehitys on ollut huimaa viimeisten vuosien aikana. Pelkästään tällä vuosikymmenellä kiinteistöverokulut ovat kasvaneet Tilastokeskuksen aineiston perusteella kerrostaloissa keskimäärin yli 20 prosenttia.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kiinteistöverokulut ovat kasvaneet noin 44 prosenttia.

– Tällä hetkellä kiinteistöveroja maksetaan kerrostaloissa keskimäärin noin 120 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009, kertoo tiedotteessa Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Osa kasvusta, varsinkin vuoden 2024 kasvu, on isolta osin peräisin toisesta nykyisen hallituksen kahdesta hallitusohjelmakirjauksesta. Maapohjan kiinteistöveroprosenttien alarajaa korotettiin 0,93:sta 1,30 prosenttiin vuonna 2024.

Suuria korotuksia on tämän lisäksikin nähty, ja luonnollisesti merkittäviä kuntakohtaisia erojakin löytyy. Suuntaus kiinteistöveron rajussa kasvussa on kuitenkin selkeä ja muiden hoitokuluerien lisäksi se on haastanut taloyhtiöiden ja kotitalouksien taloutta viime vuosina.

Nykyisen hallituksen toinen kiinteistöveroa koskeva hallitusohjelmakirjaus on kiinteistöjen arvostusperiaatteiden uudistus. Uudistusta on valmisteltu jo vuosia, mutta edelleen uudistukseen liittyy paljon kysymysmerkkejä, ja varsinkin perusteelliset vaikutusarviot kiinteistönomistajien kannalta puuttuvat.

Uudistuksen valmistelun yhteydessä on painotettu, että muutokset pysyvät kohtuullisina kiinteistönomistajille, mutta jo tapahtunut kiinteistöveron nousu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Korotukset ovat olleet taloyhtiöille ja kotitalouksille merkittäviä.

Asumismenojen kasvua on pakko pystyä hillitsemään, ja viime vuosien menojen kasvun, mukaan lukien kiinteistöveron korotukset vuonna 2024, jälkeen tilaa uusille kiinteistöveron korotuksille ei Kiinteistöliiton mukaan ole.

Kevään 2025 hallituksen neuvotteluiden perusteella uusia kiinteistöverotuksen laskennallisia arvoja otetaan käyttöön portaittain siten, että maksettava kiinteistövero voi nousta enintään 20 prosenttia vuodessa kahdeksan vuoden ajan, mutta enintään siten, että lopullinen maksettavan veron määrä ei voi nousta yli kolminkertaiseksi kahdeksan vuoden aikana.

– Tuollaisen korotuksen kohtuullisuutta on hyvä pohtia. Tilastokeskuksen aineiston osoittamien jo toteutuneiden korotusten päälle tuleva kiinteistöveron kolminkertaistuminen kahdeksan vuoden aikana olisi kova kolaus kotitalouksille ja myös yleisemmin asuntomarkkinoille, Järvinen sanoo.