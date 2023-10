YK varoittaa: Gazassa on kysymys elämästä ja kuolemasta

Yhdistyneet Kansakunnat kuvailee tilannetta Gazassa ”elämän ja kuoleman kysymykseksi” varoittaen, että kahden miljoonan ihmisen puhtaan veden saatavuus on vaarallisen vähissä, kertoo CNN.

YK varoitti myös vesivälitteisten tautien lisääntyvistä riskeistä.

– Siitä on tullut elämän ja kuoleman kysymys. Se on välttämätöntä; polttoainetta on toimitettava nyt Gazaan, jotta vettä saadaan kahden miljoonan ihmisen saataville, YK:n palestiinalaispakolaisten avustus- ja työjärjestön UNRWA:n pääkomissaari Phillippe Lazzarini sanoi lauantaina.

Hän korosti saarron tuhoisia vaikutuksia Gazassa, minne ei ole saatu uutta humanitaarista apua viikkoon.

– Puhdas vesi on loppumassa Gazan kaistalta. Ihmiset ovat nyt pakotettuja käyttämään kaivoista likaista vettä, mikä lisää vesivälitteisten tautien riskiä. Gaza on myös vailla sähköä 11. lokakuuta lähtien, joka vaikuttaa vesihuoltoon, lausunnossa todetaan.

UNRWA joutui siirtämään keskusoperaationsa Gazan kaupungista Etelä-Gazan alueelle Israelin perjantaina antaman evakuointikäskyn seurauksena. Virasto varoitti, että vesi on nyt loppumassa etelässä, kun tuhansia kotiseudultaan siirtymään joutuneita siviilejä Gazan pohjoisosasta saapuu jatkuvasti lisää.

– Vain viimeisen 12 tunnin aikana sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Pako jatkuu, kun ihmiset muuttavat Gazan kaistan eteläosiin. Lähes miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa yhden viikon aikana, lausunnossa sanotaan.

– Meidän täytyy kuljettaa polttoainetta Gazaan nyt. Polttoaine on ihmisten ainoa tapa saada turvallista juomavettä. Jos ei, ihmiset alkavat kuolla vakavaan kuivumiseen, mukaan lukien pienet lapset, vanhukset ja naiset. Vesi on nyt viimeinen jäljellä oleva elinehto. Pyydän humanitaarisen avun saarron lopettamista nyt, Lazzarini sanoi.

Palestiinan terveysministeriö ilmoitti lauantaina, että yli 2 000 siviiliä Gazan alueella on kuollut vihollisuuksissa.