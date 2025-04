Yhdysvaltalainen TV-kanava teki nolon mokan – Ukrainan ulkoministeriö ärähti

Yhdysvaltalainen Fox News -televisiokanava teki lauantaisessa pääsiäislähetyksessään virheen, josta ärähti jopa Ukrainan ulkoministeriö. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen United24-media.

Kanavan pääsiäisohjelmassa kuvattiin, kuinka juhlaa vietetään eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa näytettiin muun muassa Vladimir Putinin osallistumista pääsiäisjumalanpalvelukseen Moskovassa sekä livekuvaa Vatikaanista.

Ohjelmassa kuvattiin myös pääsiäisjuhlallisuuksia Kiovan Pyhän Mikaelin kultakupolisessa luostarissa. Lähetyksen alapuolella kuitenkin luki sijaintina ”Kiova, Venäjä”.

Virheellinen sijainti näkyi ruudussa lähes 20 minuutin ajan, kunnes se lopulta korjattiin.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottajan Heorhii Tyhyin mukaan televisiokanavan olisi syytä pahoitella ja selvittää, miten virhe pääsi käymään.

– Jos tämä oli virhe, eikä tarkoituksellinen poliittinen kannanotto, olisi syytä esittää anteeksipyyntö ja suorittaa tutkinta siitä, kuka tämän virheen teki, Tyhyi kommentoi.

Fox News on konservatiivinen uutiskanava, jolla on päivittäin noin 2,4 miljoonaa katsojaa. Se oli vuonna 2024 Yhdysvaltojen neljänneksi suosituin televisiokanava.

If this was a mistake rather than a deliberate political statement, there should be an apology and an investigation into who made the mistake. @FoxNews https://t.co/HOxV8b2hVK

— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 20, 2025