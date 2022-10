Yhdysvaltain pakotteet voivat iskeä Kiinan teollisuuteen

Yhdysvallat on esitellyt uusia Kiinaan kohdistuvia vientirajoituksia.

Rajoitukset kohdistuvat yhdysvaltalaisella teknologialla valmistettuihin tekoälyyn ja supertietokoneisiin käytettäviin puolijohteisiin, joita voi jatkossa viedä Kiinaan vain vaikeasti saatavalla vientilisenssillä.

Tarkoituksena on estää Kiinaa hyötymästä yhdysvaltalaisesta huipputeknologiasta. Yhdysvallat aikoo myös kieltää maansa kansalaisia tai toimijoita työskentelemästä kiinalaisten sirutuottajien kanssa ilman erityistä lupaa.

Vientirajoitukset ovat uusin toimi jo kauan jatkuneessa teknologisessa kilpailussa Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Kilpailussa on paitsi taloudellinen myös sotilaallinen puoli.

Financial Timesin mukaan Yhdysvaltain uudet rajoitukset voivat vaikeuttaa merkittävästi Kiinan kykyä kehittää uutta teknologiaa esimerkiksi supertietokoneita. Asiantuntijoiden mukaan toimilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kiinalaisille siruja tuottaville yrityksille.

Toisaalta myös Yhdysvaltoihin kohdistuu negatiivisia vaikutuksia ja myös sen innovaatiotoiminta voi paikoin hidastua.

US imposed sweeping export controls on China's tech: "We’re in a negative cycle where the US continues to push for restrictions, which pushes the Chinese to strive for technological independence, which in turn pushes the US towards harsher restrictions" https://t.co/x1Jb1QzDn8

— Dr Maria Shagina 🇺🇦 (@maria_shagina) October 9, 2022