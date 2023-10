Yhdysvaltain lentotukialus itäiselle Välimerelle

Yhdysvallat lähettää laivasto-osaston ja sotilaslentokoneita itäiselle Välimerelle osoittamaan tukea Israelille pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti kertoi pääministeri Benjamin Netanyahulle, että apu on jo matkalla.

– Olen ohjannut USS Gerald R. Ford Carrier Strike Groupin liikkeen itäiselle Välimerelle, Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi Haaretzin mukaan.

Kyseisiä aluksia ovat muun muassa Ticonderoga-luokan ohjusristeilijä ja Burke-luokan ohjusristeilijä. Kaikkiaan laivasto-osastossa on 12 alusta.

Yhdysvallat lisää myös ilmavoimien F-35-, F-15-, F-16- ja A-10-hävittäjälentueen laivueita ja ”toimittaa Israelin puolustusvoimille nopeasti lisälaitteita ja -resursseja, mukaan lukien sotatarvikkeita. Ensimmäinen turvallisuusapu saapuu lähipäivinä.”

Muihin mahdollisesti harkittaviin toimiin kuuluu Israeliin varastoitujen yhdysvaltalaisten ammusvarastojen avaaminen, joihin Israelilla on pääsy hätätilanteissa.

Suuri osa ammuksista on lähetetty Ukrainaan Israelin viranomaisten harmiksi, vaikka Yhdysvaltain viranomaiset uskovatkin, että varastossa on riittävästi ammuksia jäljellä myös Israelin käyttöön.

The U.S. Aircraft Carrier, USS Gerald R. Ford (CVN-78) as well as the other Ships in Carrier Strike Group 12 which includes Ticonderoga-Class Cruiser USS Normandy (CG-60), as well as Arleigh Burke-Class Destroyers USS Ramage (DDG-61), USS McFaul (DDG-74), and USS Thomas Hudner… pic.twitter.com/FlV1tJT8DO

