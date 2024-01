Yhdysvalloissa arvioidaan Ukrainan sodan kestävän vuoteen 2026

Yhdysvaltojen viranomaisten arvion mukaan Ukraina joutuu jatkamaan sotaa aina vuoteen 2026 saakka. Jotkut uskovat sodan jatkuvan vielä viiden vuoden ajan aina vuoteen 2029 asti.

CNN kertoo, että Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden, Yhdysvaltojen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan ja kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Avril Haines tapasivat keskiviikkona Yhdysvaltojen lainsäätäjien kanssa. Tavoitteena oli kiiruhtaa lainsäätäjiä jatkamaan Ukrainan tukemista ase- ja varustetoimituksilla.

Yhdysvaltojen viranomaiset eivät usko, että Ukraina häviäisi sotaa hetkessä, mikäli se ei saisi enää apua Yhdysvalloilta. Pitkässä juoksussa Venäjä pääsisi niskan päälle saadessaan aseita Iranilta ja Pohjois-Korealta.

American Enterprise Instituten tutkija Frederick Kagan kirjoittaa raportissaan Institute for the Study of War -ajatushatumon verkkosivuilla, että mikäli länsi ei jatka Ukrainan tukemista, Venäjä voittaa. Tässä tilanteessa Venäjä voi edetä aina Nato-maiden rajalle saakka. Kagan kehottaa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa jatkamaan Ukrainan tukemista, jolloin Ukrainan voitto on todennäköisempää.

Ukrainan sodan panokset ovat suuret myös Yhdysvalloille ja Natolle. Ukrainan ja Valko-Venäjän rajanaapureista Romania, Unkari, Slovakia, Puola, Liettua ja Latvia ovat Nato-maita. Venäjän voittaessa konflikti kyseisten maiden kanssa on mahdollinen.

US officials reportedly assess that Ukraine will have to fight a long war and continue efforts to secure as much security assistance as possible for Ukraine before 2025 while expecting that positional fighting may continue in Ukraine until 2026. (1/3) https://t.co/pyFiUHI5jB pic.twitter.com/wbkzekWbdB

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 20, 2024