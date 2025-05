Yhdysvallat haluaa lähettää karkotettavia ihmisiä Ukrainaan

Donald Trumpin hallinnon tavoitteena on lähettää Yhdysvalloista karkotettavia ihmisiä muiden maiden lisäksi Ukrainaan. Asiasta kertovat Kyiv Post ja Washington Post. Asia käy ilmi Washington Postin saamista asiakirjoista, ja sen toimitti Ukrainan hallinnon edustajille tammikuussa 2025 korkea-arvoinen yhdysvaltalainen diplomaatti. Yhdysvaltain lähetystö sai vastauksen, että Yhdysvallat saa muodollisen vastauksen sitten kun Ukrainan hallinto on muodostanut asiasta virallisen kannan.

Kyiv Postin mukaan kaksi Ukrainan hallinnon edustajaa sanoi, ettei asia koskaan saavuttanut Ukrainan hallituksen korkeimpia tahoa. Yksi hallinnon edustaja sanoi, ettei Yhdysvalloista ole seurannut poliittista painetta. Tähän mennessä Ukraina ei ole hyväksynyt karkotettuja mistään kolmansista maista.

Washington Post kutsuu Trumpin hallinnon ehdotusta poikkeukselliseksi kun ottaa huomioon, että Ukraina on sotaa käyvä maa. Mitä ilmeisimmin Ukrainan vastaanottama ehdotus on osa kokonaisuutta, jossa Trumpin hallinto on jo onnistunut lähettämään karkottamiaan ihmisiä useisiin kolmansiin maihin, kuten El Salvadoriin, Meksikoon, Costa Ricaan ja Panamaan. Tavoitteidensa saavuttamiseksi Yhdysvallat on käyttänyt sekä keppiä että porkkanaa: esimerkiksi ulkomaankauppaan liittyviä uhkauksia ja suoranaisia rahallisia tarjouksia.

Trumpin hallinto on asettanut tavoitteekseen karkottaa jopa miljoona luvattomasti Yhdysvalloissa oleskelevaa siirtolaista Trumpin kauden ensimmäisen vuoden aikana. Huhtikuun lopussa ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että Yhdysvallat etsii aktiivisesti uusia maita vastaanottamaan karkotettaviaan.

-Mitä kauemmaksi Amerikasta, sen parempi, Rubio sanoi.