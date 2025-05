Yhdysvallat auttaa sittenkin: Hävittäjiä lähtee Ukrainaan salavihkaa varaosiksi

Yhdysvalloissa käytöstä poistettuja F-16-koneita vedetään romuttamosta ja lähetetään Ukrainaan tukemaan kasvavaa laivastoa, joka koostuu Euroopan lahjoittamista hävittäjistä, joita maa nyt käyttää taistelussa Venäjää vastaan. Yhdysvaltain ilmavoimat vahvistivat asian The War Zone -julkaisulle (TWZ) sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää valokuvia, joissa osin purettuja F-16-koneita lastattiin Arizonassa ukrainalaisen tilauslentoyhtiön An-124-kuljetuskoneeseen. Yhdellä koneista ei esimerkiksi ollut siipiä.

Julkisten lennonseurantatietojen mukaan kuljetuskone laskeutui Arizonan Tucsoniin 25. huhtikuuta. Seuraavana päivänä se lensi Puolaan Rzeszów-Jasionkan kentälle. Tätä kautta kulkee keskeisin reitti, jonka kautta Ukrainaan toimitetaan aseapua.

Tiedossa on ollut jo aiemmin, että Yhdysvalloista kulkee F-16-materiaalia Puolaan. Mutta aiemmin ei ole ollut varmuutta siitä, mitä materiaalille tapahtuu kun se saapuu Puolaan. Koska Puolankin ilmavoimilla on F-16-koneita, on ollut olemassa mahdollisuus että Yhdysvalloista lähteneet koneet ja niiden osat on tarkoitettu Puolan omaan käyttöön.

Nyt Yhdysvaltain ilmavoimien viestintä on vahvistanut varaosien loppukäyttäjän TWZ:lle. Ilmavoimien mukaan USA:n puolustusministeriö on tukenut Euroopan maista Ukrainalle lahjoitettujen F-16-koneiden ylläpitoa toimittamalla käytöstä poistettuja ja toimintakyvyttömiä F-16-koneita Ukrainalle varaosiksi. Ilmavoimien mukaan nämä toimitetut koneet on poistettu käytöstä eivätkä ne ole lentokelpoisia. Niistä puuttuu kriittisiä osia kuten moottori tai tutka, eikä niitä ilmavoimien mukaan voi palauttaa operatiiviseen käyttöön.

Vaikka Ukraina ei saa Yhdysvalloista kokonaisia ja käyttövalmiita hävittäjiä, myös varaosatoimituksista on huomattavaa apua. Koneet tarvitsevat jatkuvaa huoltoa ja sodassa niitä vaurioituu jatkuvasti. Kun Ukrainalla on varaosia omasta takaa, se saa korjattua käytössään olevat hävittäjät nopeammin ja tehokkaammin.

Vuonna 1998, kun F-16-koneet olivat uudempia, oli yhden koneen yksikköhinta ainakin 14 miljoonaa dollaria. Koneista on valmistettu vuosien saatossa useita eri versioita, mutta julkaistuista kuvista ei pysty koneiden paketoinnin takia päättelemään, mitä versioita Ukrainan jatkokäyttöön on lähtenyt. TWZ kysyi asiaa Yhdysvaltojen ilmavoimien viestinnältä, joka ei halunnut täsmentää asiaa.

TWZ:n mukaan tiedossa kuitenkin on, että Tucsonin lentokentän lähellä sijaitsevalla F-16-koneiden ”hautausmaalla” on eniten F-16A- ja F16-C-koneita. Molempia malleja on viime syksynä päivitetyn inventaariolistan mukaan noin puolitoista sataa.

Ukrainalle on TWZ:n laskelman mukaan luvattu tähän mennessä yhteensä 85 operatiiviseen käyttöön soveltuvaa F-16-konetta. Belgia on sitoutunut toimittamaan 30, Hollanti 24, Tanska 19 ja Norja 12 konetta. Norja on luvannut myös kymmenen käytöstä poistettua konetta varaosiksi. Kaikkia koneita ei ole tarkoitus lähettää Ukrainaan taistelemaan, vaan osaa käytetään Romaniassa sijaitsevassa F-16:n koulutuskeskuksessa ukrainalaisten lentäjien kouluttamiseen.