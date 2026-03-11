Yhä useampi yritys turvautuu vuokrajohtajaan, päiväpalkkio jopa 1200 euroa

Vuokrajohtajien ja -asiantuntijoiden rooli korostuu entistä enemmän työelämässä. Asia selviää henkilöstöyritys Staffpointin markkinakatsauksesta, jonka mukaan vuokrajohtajien ja -asiantuntijoiden määrä on kasvanut suomalaisyrityksissä. Vuokra-ammattilaiset työskentelevät yrityksissä määräaikaisesti ja usein osa-aikaisesti ennalta sovitun ajanjakson.

Tutkimuksessa kyselyyn vastasi yli 200 henkilöä, jotka edustavat vuokra-ammattilaisia sekä vuokrapalveluita käyttävien yritysten johtajia.

Tutkimus viittaa etenkin siihen, että yrityksissä nähdään vuokrajohtajien ja -asiantuntijoiden arvo muutoksessa ja kasvussa aiempaa paremmin.

Vuokrajohtajana tai vuokra-asiantuntijana työskentelevät toimivat yleensä yrittäjinä ja laskuttavat työstään. Asiantuntijoilla yleisin palkkioluokka on 801–1 000 euroa per päivä, johtajilla taas 1 001–1200 euroa. Yli puolet ammattilaisista laskuttaa korkeintaan tuhat euroa yhdestä työpäivästä. Viidennes ammattilaisista laskuttaa 1 001–1 200 euroa päivästä. Yksi neljästä laskuttaa yli 1 200 euroa.

Markkinatutkimuksen mukaan viime aikoina eniten on hyödynnetty vuokrajohtajia ja -asiantuntijoita talous- tai rahoitustehtävissä. Palveluita käyttäneistä yrityksistä 33 prosenttia kertoo, että heidän viimeisin vuokra-ammattilaisensa toimi talouden tai rahoituksen asiantuntijaroolissa.

Toiseksi yleisimmin vuokrajohtajia ja -asiantuntijoita on hyödynnetty HR-tehtävissä. Palveluita käyttäneistä yrityksistä 11 prosenttia kertoo viimeisimmän vuokra-ammattilaisensa toimineen HR-asiantuntijana. Seuraavana tulevat digitaalisen liiketoiminnan ammattilaiset (9,3 prosenttia), markkinoinnin ammattilaiset (7,4 prosenttia) ja projektijohtajat (7,4 prosenttia).