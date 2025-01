Yhä useampi venäläinen matkustajakone lentää jälleen ulkomaille

Ennen Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamaa laitonta hyökkäyssotaa venäläiset lentoyhtiöt rekisteröivät lentokoneensa pääosin Bermudalle Venäjän sijasta muun muassa välttääkseen kalliit tuontitullit. Kun läntiset leasing-yhtiöt vaativat lentoyhtiöitä palauttamaan koneensa pakotteiden takia, venäläisviranomaiset päättivät rekisteröidä koneet Venäjälle, minkä seurauksena suuri määrä koneita on ollut kaksoisrekisterissä.

Koneiden kaksoisrekisteröinnit johtivat kuitenkin siihen, että Bermuda poisti niiden lentokelpoisuuslisenssit, jolloin niillä ei voinut enää lentää Venäjän ulkopuolelle.

Venäjän ilmailuviranomaisen Rosaviatsijan mukaan Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden alussa maaliskuussa 2022 Bermudalle oli rekisteröity yhteensä 745 venäläiskonetta (liikenneministeriön mukaan 768 konetta), ja Irlantiin 36 konetta. Leasing-yhtiöt takavarikoivat noin 80 konetta, mutta ainakin 665 konetta jäi edelleen Bermudan rekisteriin. Nyt Kommersantin mukaan rekisterissä on enää 300 konetta.

Aeroflot on poistanut rekisteristä 192, S7 45, Ural Airlines 19 ja Utair 32 konetta. Aeroflotilla on Bermudan rekisterissä yhä 65 konetta ja Irlannin rekisterissä 14 konetta. S7:llä on yhä 52, Ural Airlinesilla 22 ja Utairilla 24 konetta kaksoisrekisterissä. Kommersantin mukaan Aeroflot on käyttänyt rekisterimuutoksiin 250 miljardia ruplaa kansallisesta hyvinvointirahastosta myönnettyjä varoja.

Median tekemien laskelmien mukaan yli 500 venäläiskonetta voisi nyt lentää ulkomaille. Bermudan ja Irlannin ilmailuviranomaiset eivät ole kommentoineet tilannetta. Myöskään lentoyhtiöiltä, Rosaviatsijalta, Venäjän liikenneministeriöltä tai muilta viranomaisilta ei ole suostuttu kommentoimaan Kommersantin tietoja.

Bermudan ja Irlannin rekistereihin jääneiden koneiden omistajuutta ja leasing-sopimusten uudelleen rekisteröintiä ei ole vielä ratkaistu. Mahdollisiin ratkaisuihin kuuluvat operatiivisten leasing-sopimusten uusiminen rahoitusleasing-sopimuksiksi, jolloin koneista tulee lentoyhtiöiden omaisuutta. Venäläispankeilla on kuitenkin vaikeuksia päästä käsiksi ulkomaiseen valuuttaan, eivätkä ne voi edes myöntää lainoja ilman maan hallituksen lupaa.