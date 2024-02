Yhä useampi menee nukkumaan jo kello 21, mutta onko siitä hyötyä – tutkijat vastaavat

Yhä useampi suuntaa iltaisin vuoteeseen aikaisin saadakseen jopa kymmenen tunnin yöunet. The Wall Street Journalin mukaan trendikäs nukkumaanmenoaika on nyt kello 21, ja se ei koske vain rasittuneita keski-ikäisiä vaan myös nuoria parikymppisiä.

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset nukkuivat vuonna 2022 keskimäärin 9 tuntia ja 28 minuuttia yössä, kun vuonna 2010 unta kertyi 8 tuntia ja 47 minuuttia. Rutiinit ja unenlaatu asetetaan nyt myöhäisiltojen hauskanpidon edelle.

Brittilehti The Guardianin mukaan genetiikka ja ihmisen kronotyyppi vaikuttaa paljon siihen, paljonko nukumme ja olemmeko aamuvirkkuja vai yökukkujia. Unirytmimme kuitenkin muuttuu iän myötä.

– Yleensä noin 10-vuotiaasta alkaen haluamme mennä nukkumaan koko ajan myöhemmin, kunnes olemme hieman päälle 20-vuotiaita, sanoo neurotieteen professori ja vuorokausirytmistä ja terveydestä kirjoittanut Russell Foster.

Iän myötä alamme Fosterin mukaan muuttua aamuvirkumpaan suuntaan.

– Lopulta kun olemme vähän alle 60-vuotiaita tai vähän päälle 60, haluamme mennä nukkumaan noin kaksi tuntia aiemmin kuin mitä parikymppisinä, Foster selventää.

Mutta onko ”naurettavan aikaisin” nukkumaanmenosta sitten mitään hyötyä missään iässä, toimittaja kysyy Fosterilta.

– Kyse on siitä, että saat sen unen mitä tarvitset sosiaalisen elämäsi ja työsi puitteissa. Perjantaina kavereiden kanssa myöhään valvominen ei ole ongelma. Uni on dynaamista.

Fosterin mukaan olemme kuitenkin kehittämässä uneen pakkomielteistä suhtautumista, mikä tutkijaa huolettaa.

Univalmentaja Camilla Stoddart sanoo The Guardianille, että digilaitteiden uhkaa unenlaadulle liioitellaan.

– Jos olet unettomuudesta kärsivä nelikymppinen ja nukahtaminen on hyvin vaikeaa, sanoisin, että podcastin kuunteleminen ta YouTube-videoiden katselu on avuksi, Stoddart toteaa ja painottaa, että kyse ei ole laitteesta sinänsä.

– Kun suhtaudut uneen rennosti, siitä seuraa nukahtaminen.

Monesti unen priorisointi ja siihen rennosti suhtautuminen kuitenkin poissulkevat toisensa. Tutkija Matthew Walkerin bestselleriksi vuonna 2017 noussut kirja Miksi nukumme – unen voima puhui univajeen ”epidemiasta” väestössä ja sai monen ajattelemaan, että heidän unettomuutensa oli jopa henkeä uhkaavaa.

Tutkimuksissa ihmisten unentarpeen on kuitenkin todettu vaihtelevan paljon, noin kuudesta tunnista jopa 10-11 tuntiin yössä. Vaikka krooninen univaje voikin aiheuttaa erilaisia ongelmia, joidenkin mukaan Walkerin tulkinnat olivat liioiteltuja.

Unettomuus ja univaje ovat lisäksi eri asioita, Stoddart muistuttaa. Univaje aiheutuu kun paiskit töitä öisin tai et muuten salli kehollesi sitä lepoa mitä se kaipaa, unettomuudessa taas pyörit sängyssä etkä nukahda.

Stoddard korostaa, että turha huoli omasta unensaannista johtaa yleensä suoraan heikompaan nukahtamiseen, mikä hänen asiakkaillaankin näkyy. Lisäksi emme ole kovin hyviä arvioimaan nukkumaamme aikaa oikein. Hän muistuttaa, että kuten nälkä kasvaa kun olemme syömättä, myös unipaine kasvaa kun olemme valveilla.

– Aikuisten tarvitsee olla hereillä noin 16-17 tuntia, jotta he pystyvät nukkumaan 7-8 tuntia putkeen. Jos nukut 9,5 tuntia yössä, vuorokauden tunnit eivät yksinkertaisesti riitä, hän sanoo.

Nykyisin on olemassa lukuisia eri applikaatioita seuraamaan unen laatua ja määrää. Stoddart ei antaisi niille kovin paljon painoarvoa, koska tulokset eivät ole täsmällisiä ja ahdistus unen suhteen voi kasvaa.

– Minulla on asiakkaita, jotka monitoroivat itsessään ihan kaikkea, älypatja tuottaa tietoa, josta he katsovat miten ovat nukkuneet… He ovat menettäneet kosketuksen siihen, miltä heistä oikeasti tuntuu ja sen sijaan heidän on katsottava datan perusteella, miten he ovat suoriutuneet.

– Uni on passiivinen prosessi niin kuin hengittäminen, ruoansulatus, parran kasvatus tai raskaanaolo, univalmentaja kuittaa.

Sinulla on uneesi Stoddardin mukaan yhtä paljon valtaa kuin parran kasvatukseenkin, sillä erolla, että parran kasvatusta ei voi häiritä ajattelemalla sitä liikaa.