Yhä nuorempia lapsia värvätään jengeihin Ruotsissa – ”Tytöt piilottavat aseita nukkekoteihin”

Ruotsin eteläisen poliisialueen poliisipäällikkö Stefan Sinteus kertoo olevansa huolissaan siitä, miten rikollisjengit värväävät yhä nuorempia lapsia ja nuoria värvätään tekemään rikoksia. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

Sinteus nostaa esimerkiksi tapauksen, jossa 16-vuotiaan tytön äiti oli soittanut poliisille ja ilmoittanut tyttärensä kadonneen. Ennen tällainen katoamisilmoitus olisi kuitattu olkienkohautuksella, mutta nyt se soitti hälytyskelloja. Poliisi alkoi välittömästi selvittää, voiko käynnissä olla murhan valmistelu ja missä mahdollinen isku voisi tapahtui. Lopulta poliisi onnistui löytämään tytön junasta. Hänellä oli mukanaan ase.

Kyseessä ei ole yksittäistapaus. Jopa ”hyvien perheiden” lapsia houkutellaan enenevissä määrin mukaan jengeihin. Pelkästään tammikuun aikana 21 alle 15-vuotiasta lasta on epäiltynä ampumisiin tai pommi-iskuihin osallistumisesta.

Perinteisesti valtaosa rikoksia tekevistä nuorista on poikia, joilla on sosiaalisia ongelmia ja jotka on usein huostaanotettu. Viime aikoina on alkanut korostumaan kaksi uutta ryhmää.

Ensimmäinen on nuoret, jotka tulevat hyvistä oloista. Toinen on tytöt, jotka ovat aiemmin vastanneet iskujen logistiikasta esimerkiksi autoa kuljettamalla – nyt he syyllistyvät myös väkivallantekoihin.

– He ovat ottaneet askeleen kohti rikollista maailmaa, Sinteus päivittelee.

Ammattirikolliset näkevät alle 15-vuotiaat houkuttelevina rikoksentekijöinä, sillä he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Nuoria on myös helppo houkutella vakaviinkin rikoksiin pientä rahallista korvausta vastaan.

Lapset eivät Sinteuksen mukaan usein ymmärrä, mihin heitä ollaan värväämässä.

– Tuntuu kuin he olisivat edelleen tietokoneen ääressä jossain fiktiivisessä pelimaailmassa. He eivät tajua mitä he tekevät, Sinteus harmittelee.

Nousussa on myös ilmiö, jossa nuoret rikoksentekijät eivät edes halua korvausta rikoksistaan. Rikoksia siis tehdään pelkän statuksen vuoksi.

– Olemme nähneet aseistautuneen kymmenvuotiaan. Tytöt piilottavat aseita nukkekoteihin. 11-12 -vuotiaat (rikoksentekijät) eivät nostata enää kulmakarjoja, sellainen tilanne on, Sinteus tiivistää.

Lapsia ja nuoria houkutellaan rikosten pariin etenkin sosiaalisessa mediassa. Mahdollisuutta tehdä rikoksia rahaa vastaan mainostetaan muun muassa Tiktokissa, Instagramissa ja Snapchatissa.

Ensin lasta pyydetään lähettämään kuva henkilöllisyystodistuksestaan. Jos lapsi ei haluakaan tehdä rikoksia, häntä ja hänen perhettään uhataan väkivallalla. Joissain tapauksissa lapsesta on myös uhattu tehdä ilmoitus sosiaalipalveluihin.

– Yleinen ilmiö on, että nuoret säikähtävät saatuaan aseen ja hylkäävät sen jonnekin. Sitten heitä uhkaillaan takaisinmaksulla. Jos he eivät pysty maksamaan, heidän on tehtävä enemmän (rikoksia), Sinteus selittää.

– Sitten he ovat koukussa.

Kyseessä on Sinteuksen mukaan yhteiskunnallinen ongelma.

– Meidän on päästävä eroon näistä mainoksista, Sinteus päättää.