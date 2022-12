Ydinvoimala käynnistyi Ruotsissa – myös Suomi hyötyy

Ruotsin suurin ydinvoimala, turbiinivian vuoksi aikaisemmin joulukuussa käytöstä poistunut Oskarshamn 3, saatiin lauantaina jälleen käyttöön. Kyse on merkittävästä uutisesta paitsi Ruotsille myös suomalaiselle kuluttajalle. Ydinvoimala saatiin käynnistettyä jonkin verran aikataulusta edellä.

SVT:n haastattelema reaktorifysiikan professori Janne Wallenius kertoo, että Oskarshamn 3 on paitsi Ruotsin suurin reaktori, myös yksi maailman suurimmista kiehutusvesireaktoreista. Kyse on professorin sanoin ”harvinaisen suuresta ydinreaktorista”.

– Se on uskomattoman tärkeä. Ensinnäkin sen osuus Ruotsin sähköntuotannosta on seitsemän prosenttia, ja Etelä-Ruotsissa osuus on vielä suurempi.

Walleniuksen mukaan reaktorin uudelleenkäynnistyminen tulee näkymään sähkön hinnassa. Muuna vuodenaikana ei reaktorin merkitys olisi suuri, mutta pakkasella ydinvoimalan rooli korostuu. Hinta tulee nyt laskemaan hieman, professori sanoo.

Ydinvoimalan käynnistyminen on myönteinen uutinen myös Suomelle, sanoo Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Ylelle.

– Totta kai se on hyvä uutinen. Oskarshamnin käynnistyminen helpottaa Keski-Ruotsin ja eteläisen Ruotsin tilannetta ja mahdollistaa sen, että jos meillä on tiukka hetki, niin myöskin sieltä suunnasta voi tulla sähköä.

Oskarshamn voi helpottaa hintapaineita myös Suomessa, Salomaa sanoo.

– Verrattuna siihen että voimalaa ei olisi, näin varmaankin on.