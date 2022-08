Ydinonnettomuuden riski Venäjän valloittamassa ydinvoimalassa korkea

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) mukaan Venäjän valloittamassa Zaporižžjan ydinvoimalassa on merkittävä ydinonnettomuuden riski, kertoo CNN. Järjestö vaatii sotatoimia lopettavaksi ydinvoimalan lähellä.

Zaporižžjan ydinvoimala joutui lauantaina jälleen kerran Venäjän iskun kohteeksi. Osa iskuista osui käytetyn ydinpolttoaineen varastojen lähelle.

IAEA:n johtaja Rafael Mariano Grossin mukaan voimala on sodan aikana vaurioitunut pahoin eikä järjestön asiantuntijoita ole päästetty alueelle.

– Olen erittäin huolissani eilisestä iskusta Euroopan suurimpaan ydinvoimalaan. Yleistä turvallisuutta niin Ukrainan alueella kuin kauempanakin uhkaavan ydinkatastrofin riski on todellinen, Grossi sanoi järjestön tiedotteessa lauantaina.

Ukrainan valtion ydinvoimayhtiö Energoatom kertoo ydinvoimalan mittauslaitteiden vaurioituneen iskussa, mikä tekee tiedon keräämisen ydinvoimalan tilasta vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Venäjä valloitti ydinvoimalan alueen maaliskuussa. Ukraina ja Venäjä syyttävät toisiaan iskuista ydinvoimalan alueelle.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrellin mukaan unioni tuomitsee Venäjän sotatoimet ydinvoimalan alueella.

– EU tuomitsee Venäjän sotilaalliset toimet Zaporižžjan ydinvoimalan alueella. Tämä on vakava ydinvoimalan turvallisuussääntöjen rikkomus ja jälleen yksi osoitus siitä, ettei Venäjä piittaa kansainvälisistä säännöistä, Borrel kirjoittaa Twitterissä.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022