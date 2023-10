”Ydinasesalkkujen väläyttely on merkki Vladimir Putinin heikkoudesta”

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli tietoisesti ydinasesalkkujaan Pekingin-vierailullaan, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Putin tapasi keskiviikkona Pekingissä Kiinan presidentti Xi Jinpingin Vyö ja tie -konferenssissa. Samalla Putinin seurueeseen kuuluneet kaksi venäläistä laivastoupseeria kuvattiin (jutun alla) presidentin ydinasesalkut käsissään. Salkut seuraavat presidenttiä kaikilla hänen matkoillaan, mutta niistä on vain harvoin saatavilla kuvamateriaalia.

Limnéllin mukaan kyse ei ole sattumasta, vaan informaatiovaikuttamisesta.

– Kun Putin menee tapaamaan Kiinan johtajaa tämänhetkisessä maailmanpolitiikan tilanteessa, niin hän haluaa tarkoituksella tuoda esille nämä ydinasesalkut, Limnéll sanoo Verkkouutisille.

Hän mainitsee kolme olennaista asiaa tähän liittyen.

– Ensinnäkin salkut on otettu esille tarkoituksella. En osaa sanoa tarkasti, milloin viimeksi Venäjän johtaja olisi esitellyt näin selkeästi ydinasesalkkujaan valtiovierailullaan. Kyllä tämä on etukäteen harkittu toimi ja informaatiovaikuttamista.

Toisekseen Putin haluaa lähettää viestin siitä, että Venäjä on ydinasevalta.

– Eli Putin haluaa muistuttaa muita valtioita, että vaikka Venäjällä on tällä hetkellä monenlaisia vaikeuksia Ukrainan rintamalla eikä heillä ole juurikaan sotamenestystä, niin heillä on kuitenkin hallussaan ydinaseita. Se on venäläisten mielestä vahva selkänoja, Limnéll toteaa.

Hän korostaa, kuinka Venäjän parlamentin alahuone duuma perui aiemmin tällä viikolla ydinkokeiden kieltosopimuksen ratifioinnin.

– Tämä liittyy tähän samaan kontekstiin. Sosiaalisessa mediassa on viime aikoina levitetty tietoa siitä, että Venäjä saattaisi jopa suunnitella ydinkoetta. Tämä kaikki on Venäjän informaatiovaikuttamista.

Limnéll mainitsee kolmantena seikkana, että ydinasesalkkujen väläyttely on heikkouden merkki.

– Minusta tämä on suoraan sanoen merkki Putinin heikkoudesta, ei vahvuudesta. Kun tällä hetkellä ei ole muuta laittaa maailmanpolitiikan pelipöydälle, niin sitten tuodaan nämä ydinaseet esille.

Limnéllin mukaan Putin haluaa antaa julkisuuteen mielikuvan hänen ja Xi Jinpingin erittäin läheisestä suhteesta sekä Venäjän ja Kiinan yhteisistä intresseistä.

– Tämä kuvaa hyvin sitä, että Putin etsii epätoivoisesti liittolaisia ja kumppaneita maailmalta, kuten Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin syyskuinen tapaaminen osoittaa.