Venäjän huippuarvokkaaseen Nebo-M-tutkaan iskettiin

Ukrainan tämän viikon isku lentokentälle Luhanskin alueella näyttää kohdistuneen huippuarvokkaaseen Nebo-M-tutkaan.

War Zonen hankkimien iskun jälkeen otettujen Planet Labsin satelliittikuvien perusteella lentokentän pohjoispuolella on suuri alue mustaksi palanutta ruohikkoa. Aiemmat kuvat taas näyttävät, että Nebo-M-tutkajärjestelmä oli sijoitettu juuri tänne ainakin vielä toukokuun 10. päivänä. Kuvien tarkkuus ei riitä tutkan mahdollisten vaurioiden arviointiin. On kuitenkin hyvinkin todennäköistä, että mikäli tutkaa ei oltu siirretty välissä pois alueelta, on se vahingoittunut hyökkäyksessä.

Radio Free Europen avointen lähteiden tutkimukseen erikoistunut toimittaja Mark Krutov on jakanut X-palvelussa kuvamateriaalia iskusta, joka vaikuttaisi tukevan sitä, että kentän alueella oli tuolloin Nebo-M-tutka (alla). Videopätkällä näyttäisi olevan tutkan komentoajoneuvo, jonka ympärillä liekehtii.

Tutkan menetyksellä olisi mahdollisesti merkittävää vaikutusta Venäjän kykyyn havaita, seurata ja pysäyttää erilaisia ilmauhkia alueella.

Nebo-M on verrattain uusi järjestelmä. Ensimmäinen tutka otettiin Venäjän asevoimien käyttöön vasta 2017. Pitkän kantaman tutkajärjestelmä pystyy venäläislähteiden mukaan havaitsemaan kohteita jopa noin 600 kilometrin etäisyydeltä. Sen väitetään kykenevän seuraamaan ballistisia ohjuksia ja jopa häivelentokoneita.

Ukraina on tehnyt viime aikoina runsaasti iskuja venäläisiä ilmatorjuntajärjestelmiä ja tutkia vastaan miehitetyillä alueilla.

If this video is related to the strike, I can confirm two things: 1) The 'Nebo-M' vehicles were there at the time. 2) The third, previously unidentified vehicle, is the KU-RLK Command Vehicle. https://t.co/HNimx4vWNs pic.twitter.com/mxymX0jjLf

— Mark Krutov (@kromark) May 28, 2024