Ydinaseet ja uutuusohjus mukana hyytävässä harjoituksessa – ”Valmiita mihin tahansa”

Venäjän ja Valko-Venäjän suureen Zapad-2025-harjoitukseen sisältyy ydinaseiden ja Orešnik-ohjusjärjestelmän käytön suunnittelua. Asiasta kertoi Valko-Venäjän puolustusministeri Viktor Hrenin paikallisen median mukaan.

– Tämä on meille tärkeä osa strategista pelotetta. Meidän on oltava valmiita mihin tahansa, puolustusministeri Hrenin sanoi valtiollisen Beltan mukaan.

– Näemme tilanteen länsi- ja pohjoisrajoillamme emmekä voi rauhallisesti katsoa militarisointia ja sotilaallista toimintaa. Osoitamme avoimuuttamme ja rauhanomaisuuttamme, mutta meidän on aina pidettävä ruutimme kuivana, Hrenin sanoi.

Puolustusministeri sanoi, että harjoitusten aikana Valko-Venäjän armeija ja heidän venäläiset kollegansa työskentelevät myös Orešnik-kompleksin käytön suunnittelun parissa.

– Tietenkin Zapad-harjoituksen puitteissa työskentelemme tämän tyyppisen aseen käytön suunnittelun parissa yhdessä venäläisten kollegoidemme kanssa.

Orešnik on Venäjän todennäköisesti uusin keskimatkan ballistinen ohjus, joka voidaan niin halutessa varustaa myös ydinkärjillä. Tavallisesti keskipitkän matkan ballistisen ohjuksen kantomatka on 2 400–6 000 kilometriä. Marraskuussa Venäjän asevoimat laukaisi ohjuksen, ilmeisesti Orešnikin, Ukrainan Dniprossa sijaitsevalle teollisuusalueelle. Ukrainan mukaan ohjuksessa oli kuusi taistelukärkeä ja jokaisessa taistelukärjessä kuusi tytärammusta. Kun Venäjä kertoi että ohjus oli heidän uutuutensa Orešnik, kehui presidentti Vladimir Putin että tätä kymmenkertaisella äänen nopeudella kulkevaa ohjusta vastaan ei ole mitään torjuntakeinoa.

Keskiviikkona Valko-Venäjän puolustusministeri Viktor Hrenin kuitenkin asiallisesti huomautti, että ydinaseet pystyvät aiheuttamaan kohtuutonta vahinkoa potentiaalisille vastustajille.

Hreninin mielestä Nato-maat yrittävät käyttää Zapad-harjoituksia tekosyynä omien harjoitustensa järjestämiseen.

– Hälyttävintä on Puolan armeijan johdon päätös luoda yli 30 000–34 000 sotilaan ryhmä. Mielestämme tämä on jo vakavasti otettava ryhmä. Meidän on seurattava tilannetta erittäin tarkasti ja reagoitava. Jos he osoittavat aggressiota Valko-Venäjän tasavaltaa kohtaan, meillä on jotain, millä vastata, Hrenin vakuutteli.

Tiedossa on, että Venäjä aikoo sijoittaa tai on jo sijoittanut Orešnikeja Valko-Venäjälle. Valko-Venäjän naapurimaita ovat Liettua, Puola ja Ukraina. Samalla puolustusministeri Hrenin kuitenkin väitti, että Valko-Venäjä on kutsunut harjoitukseen tarkkailijoita yli 80 maasta.

Zapad-harjoituksia on järjestetty keksimäärin joka toinen vuosi, paitsi vuoden 2023 harjoitus ilmeisesti peruttiin. Syynä saattoi ainakin Britannian puolustusministeriön tuolloisen arvion mukaan olla joukkojen puute. Tänä vuonna ukrainalaiset lähteet ovat arvioineet harjoitusjoukkojen vahvuudeksi noin 100 000–150 000 miestä.