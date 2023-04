Xi Jinpingin heikko kohta: Hänelle ei kerrota koko totuutta

Autoritaariset hallitsijat keräävät tunnetusti usein ympärilleen jees-miehiä ja jees-naisia, jotka keskittyvät ylistämään johtajansa suuruutta.

– Ilmiöllä on myös kääntöpuolensa, kuten Kiinan ykkösmies Xi Jinping on parhaillaan huomaamassa. Yhdysvaltain laivaston tiedustelupalvelun komentajan mukaan Kiinan hallitsija ei ole tietoinen kaikista harmaan vyöhykkeen operaatioista, joita hänen maansa naapureihinsa ja kilpailijoihinsa – esimerkiksi Yhdysvaltoihin – kohdistaa, ruotsalaistutkija Elisabeth Braw toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Hän viittaa kontra-amiraali Mike Studemanin huhtikuussa esittämään arvioon, jonka mukaan USA:n laivastotiedustelulla on vahvoja viitteitä siitä, että Xi ei ole tietoinen kaikesta, mitä Kiinan turvallisuusviranomaiset tekevät.

– Uskomme, että tämä on seurausta Kiinan hallintomallin joustamattomuudesta. Diktatuureissa on vaaransa, Studemanin raportoidaan sanoneen.

Elisabeth Braw toimii uusien kansallisten turvallisuushaasteiden torjuntaan erikoistuneena tutkijana yhdysvaltalaisessa American Enterprise Institute -ajatushautomossa.

Diktatuurit ovat Braw’n mukaan aina palkinneet vaikenemisesta ja mukautumisesta samalla kun ne ovat rankaisseet itsenäisestä ajattelusta. Hän muistuttaa toisen maailmansodan legendaarisen saksalaiskenraalin Heinz Guderianin todenneen, että johtavat saksalaisupseerit olisivat voineet monessa eri tilanteessa yhdistää voimansa Adolf Hitlerin pysäyttämiseksi, mutta valitsivat hiljaisuuden.

Kontra-amiraali Studeman sanoo totalitaaristen valtioiden toimivan tavalla, johon sisältyy vaaroja.

– Totuus ei aina liiku diktatuureissa kovin nopeasti, ja jos kyseessä on huono uutinen, toisinaan se vääristyy matkalla [huipulle]. Näemme sellaista jossain määrin tapahtuvan, Braw kertoo Studemanin lausuneen.

Juuri näin on Braw’n mukaan käynyt Venäjällä, jossa tiedusteluviranomaiset esittivät Vladimir Putinille liian ruusuisen arvion siitä, miten tämän ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainaa vastaan sujuisi, ja aiemmin Neuvostoliitossa, jossa Putinin ihailema Josif Stalin palkitsi huonojen uutisten tuojat niskalaukauksella.

– Diktaattori ei ehkä tiedä, mitä alaisensa suunnittelevat, mutta paradoksaalisesti ulkomaiset tiedustelupalvelut saattavat hyvinkin tietää, Braw toteaa.