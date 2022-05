”X-kirjaimen mysteeri ratkennut” – tuttu nimi painui puolustusministeriön historiaan

Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamiseen liittyvä nimiyhdistelmä HX-hanke on jäänyt tänään historiaan. Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) päätöksellä nimi on muutettu F-35-hankkeeksi. Myös tähän liittyvä logo on uudistunut.

– Sopimusten allekirjoitukset eivät suinkaan päättäneet itse hanketta, mutta tarjouskilpailu on historiaa ja Suomen seuraava monitoimihävittäjä on siis valittu, avaa ohjelmajohtaja Lauri Puranen asiaa puolustusministeriön blogissaan.

Suorituskyvyn käyttöönottovaiheessa olisi turha enää puhua HX-hankkeesta.

Purasen mukaan hanke nimettiin aikanaan perinteisen ilmavoimallisen kaavan mukaisesti HX-hankkeeksi: ensimmäinen kirjain tuli korvattavasta koneesta (Hornet = H), kirjainta X taas käytetään yleisesti seuraajaehdokkaan tunnuksena.

– Voidaan hyvillä mielin todeta, että X-kirjaimen mysteeri on ratkennut perusteellisen tarjouskilpailun myötä. Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaava monitoimihävittäjä on Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamishanke käynnistettiin aikoinaan puolustusministeri Jussi Niinistön valtuutuksella lokakuussa 2015.