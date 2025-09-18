Woken seuraus: sairaaloissa kysytään, ovatko miehet raskaana

Diversiteettilinjauksiin ja niin sanottuun woke-ilmiöön liittyvät käytännöt ovat herättäneet närää Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:ssä.

Kokenut röntgenhoitaja kertoo Telegraph-lehdelle, että hänen on pakko tiedustella mahdollisesta raskaudesta myös esimerkiksi keski-ikäisiltä miehiltä. Syöpäepäilyn vuoksi magneettikuvaukseen saapuvilta potilailta kysytään allergioista, mahdollisista sydänsairauksista, diabeteksesta ja aiemmista reaktioista röntgenissä käytettäviin varjoaineisiin.

– On äärimmäisen kiusallista kysyä toistuvasti keski-ikäisiltä miehiltä heidän sukupuoltaan tilanteessa, jossa he ovat tulleet elintärkeään hoitoon, ja jossa heidät on kytketty näyttöihin ja tiputukseen. Tai vielä pahempaa, että ovatko he raskaana, Keski-Englannissa sijaitsevassa sairaalassa työskentelevä nainen tuskailee.

Moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden eli DEI:n linjaukset koetaan alan ammattilaisten parissa ideologisiksi ja päälleliimatuiksi. Hankkeiden tavoitteena on varmistaa, että aliedustettuja ihmisryhmiä kohdeltaisiin työyhteisössä reilusti.

Nimettömät NHS-lähteet sanovat, että äärimmäiseksi koettu ideologia on pikemminkin lisännyt jännitteitä ja heikentänyt työilmapiiriä. NHS:ssä on edistetty radikaaleina pidettyjä teorioita ja ohjattu voimavaroja pois varsinaisesta hoitotyöstä.

Esimerkiksi Walesin NHS:ssä naisten terveysverkoston DEI:n edistämistehtävissä työskentelevä henkilö saa noin 160 000 euron vuosipalkkaa. Arvostelijoiden mukaan alun perin hyväntahtoiset hankkeet ovat muuttuneet vähitellen ”kuin haitalliseksi virukseksi”, joka rapauttaa terveydenhuoltojärjestelmää.

Psykologeille tarkoitetussa koulutusmateriaalissa väitettiin NHS:n ”toisintavan valkoisuutta ja ylläpitävän rodullisia hierarkioita sekä vahvistavan institutionaalista rasismia”. Koulutuksessa puhuttiin lisäksi rodunjalostusopeista ja selostettiin, kuinka ”valkoisuus on suojattu salaisuus, jota valtio oikeuttaa”.

Koulutukseen osallistunut mies kertoo kokeneensa, että mitä tahansa poikkeavaa mielipidettä olisi välittömästi arvosteltu.

– Huolena on, ettemme kouluta ihmisiä käsittelemään mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Opetamme yksinkertaistetun aktivistinäkökulman kaikkeen. Ikään kuin yksi malli sopisi kaikkeen. Ja jätämme samalla pois valtavan määrän asioita”, parikymppinen terveydenhuollon ammattilainen sanoo brittilehdelle.

Englannin alueen NHS:n kerrotaan käyttävän yli 45 miljoonaa euroa vuosittain diversiteettitehtävissä toimivan henkilöstön palkkakuluihin.

Eräs psykiatrisella osastolla työskentelevä sairaanhoitaja valittaa, ettei rahaa tunnu löytyvän esimerkiksi uusiin toimistotuoleihin. Silti DEI-kouluttajille maksetaan jopa useita kertoja lääkäreitä kovempaa palkkaa.