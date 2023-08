Näin Wille Rydman sanoo kohuviesteistään – syyttää Helsingin Sanomia

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan hänen väitettyjä vanhoja yksityisviestejään koskeva asia on käsitelty sen myötä, kun hallituspuolueiden puheenjohtajat keskustelivat siitä viime viikon perjantaina.

Rydman sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa, ettei edelleenkään kommentoi julkisuudessa millään tavalla viestejä, jotka julkaistiin Helsingin Sanomissa viime viikolla.

– Jos tällaisia väitettyjä viestejä lähtisin kommentoimaan yhtään millään tavalla, niin silloin ensinnäkin antaisin jonkinnäköisen oikeutuksen sille, että joitakin yksityisiä viestejä – sellaiseksi väitettyjä – voidaan julkisuudessa käsitellä. Minusta on ihan ilmiselvää, ettei sellaiselle pidä antaa siimaa pätkän vertaa, Rydman sanoo.

– Toisekseen tämä merkitsisi myöskin sitä, että jos jotenkin kommentoisin, niin joutuisin myöskin kommentoimaan jotakin päättynyttä entistä parisuhdetta ja siihen liittyviä asioita. Jos sen lippaan avaisi, niin sitten sekin olisi ikään kuin vapaata riistaa. Sille tielle en missään nimessä lähde, elinkeinoministeri kommentoi.

Rydmanin mielestä kohun olennaisin asia on Helsingin Sanomien toiminta.

– Helsingin Sanomat on alentunut sellaiselle journalistiselle tasolle, jollaista ei meidän pahimmissa juorulehdissäkään olla tavattu hyväksyä journalistiseksi metodiksi, elinkeinoministeri kommentoi.

– Erityisen hurjaahan tässä on vielä se, että Helsingin Sanomat on jo valmiiksi esitutkinnassa, esitutkinta siirtymässä syyteharkintaan, minuun kohdistuvassa törkeästä kunnianloukkauksesta ja toisestakin rikosnimikkeestä ainakin. Helsingin Sanomat ei ilmeisesti katsonut lainkaan tämän rajoittavan sitä, että he käyttävät samaa rikoksesta epäiltyä lähdettä ja samaa rikoksesta epäiltyä toimittajaa, jolloin ei voi olla kysymystäkään että uutinen edes teoriassakaan voisi olla neutraali. Tämä on se skandaali, hän jatkaa.

Rydman sanoo arvioivansa, ryhtyykö HS:n jutun vuoksi oikeustoimiin.

Ministeri painottaa, ettei ole rasisti. Hän toteaa sitoutuvansa niin rasismia koskevaan nollatoleranssiin kuin kaikkeen muuhunkin hallituksen yhdessä sopimaan.

– On nähdäkseni itsestäänselvää, että kaikki ovat näihin yhdenvertaisuuteen liittyviin periaatteisiin täydellisen sitoutuneita, ministeri toteaa.