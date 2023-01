Wagnerilla hirmutappioita – rintamavastuuta siirretään armeijalle

– Wagner-ryhmän hyökkäys Bahmutiin on todennäköisesti huipentunut Soledariin. Wagner-ryhmän joukot Bahmutissa eivät ole saavuttaneet merkittäviä voittoja Soledarin valtaamisen jälkeen tammikuun 12. päivän tienoilla. Perinteiset venäläiset yksiköt osallistuvat nyt taisteluihin Bahmutissa elvyttääkseen Venäjän hyökkäystä, yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomon

analyytikot kirjoittavat.

ISW:n mukaan tammikuun 20. päivänä julkaistu taistelumateriaali osoittaa, että Venäjän maahanlaskujoukot (VDV) toimivat nyt Bahmutin ympäristössä.

Raportin mukaan Wagner-ryhmän joukot – erityisesti vankiloista kootut joukot – ovat kärsineet vakavia tappioita Bahmutissa syksystä 2022 lähtien.

Erään nimettömän Yhdysvaltain virkamiehen kerrottiin sanoneen 5. tammikuuta, että Wagnerin väkeä on kaatunut yli 4 100 miestä ja 10 000 on haavoittunut.

ISW:n mukaan Venäjän armeijan vähenevä riippuvuus Wagnerin joukkoista Bahmutin ympärillä vähentää todennäköisesti Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin vaikutusvaltaa.

ISW:n analyytikot uskovat, myös että venäläisjoukot kärsivät kasvavasta tykistön ammuspulasta, mikä estäisi niitä toistamasta taktiikkaa, jota he käyttivät valloittaessaan Sievierodonetskin ja Lysytšanskin.

Lisäksi on epätodennäköistä, että perinteiset Venäjän armeijan yksiköt olisivat halukkaita ottamaan vastaan sellaisia kauhistuttavia tappioita, joita ihmisaaltotaktiikka on aiheuttanut Wagnerin vankijoukoille.

– Venäläisten kyky toteuttaa laajamittaisia nopeita hyökkäystä useilla akseleilla tänä talvena ja keväänä on erittäin kyseenalainen, ajatushautomo summaa.

ISW:n mukaan edes Ukrainan Vuhledarin menetys, jos se tapahtuu, ei todennäköisesti merkitsisi välitöntä Venäjän läpimurtoa useilla etenemislinjoilla Donetskissa tai taistelukentällä yleensä.

Samaan aikaan Ukrainan joukot voisivat hyödyntää asemaansa loppukevään tai kesän vastahyökkäyksellä.

ISW arvioi, että venäläiset eivät todennäköisesti saavuta toiminnallisesti ratkaisevia menestyksiä nykyisissä ja todennäköisissä tulevissa hyökkäysoperaatioissaan, vaikka he saavuttaisivat taktisesti ja mahdollisesti jopa operatiivisesti merkittäviä voittoja.