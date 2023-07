Wagner-tuotteet hävisivät kuin tuhka tuuleen Venäjällä

Pahamaineisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin fanituotteiden myynti näyttää romahtaneen Venäjällä, toteaa Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen.

– Maaliskuussa 2023 monet verkkokaupat myivät kaikenlaisia Wagner-tuotteita, kuten avaimenperiä, collegepaitoja, hihamerkkejä, lippuja ja mukeja. Nyt nämä kaikki tuotteet ovat kadonneet, hän sanoo Twitterissä.

Owenin mukaan neljä kuukautta sitten yksityisten ilmoitusten Avito-sivustolla oli havaittavissa buumi liittyen Wagner-tuotteisiin. Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin kerrottiin tuolloin olevan Venäjän toiseksi suosituin mies.

– Prigozhinin kapinan jälkeen Wagner-tuotteet näyttävät olevan yhtä suosittuja kuin Tšernobylin matkamuistot. Kourallinen Wagnerin hihamerkkejä on edelleen myynnissä Avitossa, mutta ei paljon muuta. Kaikki Wagnerin työpaikkailmoitukset ovat hävinneet, Owen kertoo.

– Se ei koskaan ollut täysin selvää, oliko Wagner hyväksynyt tavaran myynnin, mutta on ilmeistä, että tuotteita pidetään nyt liian arkana ja vaikeana asiana.

