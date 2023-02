Wagner-ryhmän reservit loppuivat: Vallatut alueet uhattuna

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen kirjoittaa Twitterissä palkka-armeija Wagnerin aseman Ukrainassa olevan epätoivoinen. Tilanne johtuu ryhmittymän kärsimistä tappioista ja reservien puutteesta.

– Wagner-ryhmän valtavien tappioiden ja reserviläisten puutteen sanotaan jättäneen sen kyvyttömäksi puolustamaan valtaamaansa aluetta, mikä muodostaa vakavan riskin, jos Ukraina käynnistää suuren vastahyökkäyksen, Owen toteaa.

Owen siteeraa myös venäläistä VChK-OGPU -nimistä Telegram-kanavaa, jonka mukaan Wagner-ryhmää lähellä oleva lähde kertoo, ettei Wagnerilla ole mahdollisuutta saavuttaa lupaamiaan voittoja. Syypääksi tälle ryhmä ja sen perustaja Jevgeni Prigozhin hakevat Venäjän puolustusministeriötä ja pääesikuntaa.

– Alun perin Wagner suunnitteli iskusotilaiksi vankiloista rekrytoitujen vankien käyttöä tilanteen parantamiseen Bahmutissa – heidän kanssaan tehtyä sopimusta ei ole mahdollista irtisanoa ennenaikaisesti, ja he ovat hyödyttömiä muihin tarkoituksiin, Telegram-kanavan lähde kertoo.

– Mutta nykyisellä resurssien kulutuksella rekrytoidut rikolliset loppuvat ennen aikojaan ilman tulosta. Sitten se voi olla Wagner-orkesterin loppu.

Wagnerin ongelmia kuvataan olevan kaksi. Ensinnäkin kyseessä on iskuissa käytettävien sotilaiden puute. Toinen ongelma on se, ettei uusien valloitettujen alueiden hallussapitoonkaan riitä sotilaita.

– Ja sitten on riskejä: Wagnerilla ei ole omia varoja. Jos Ukrainan asevoimat lähtevät suureen vastahyökkäykseen, Wagnerilla ei ole puolustuslinjoja. Jokainen edistymismetri Bakhmutissa kulkee ruumiiden vuoren yli.

1/ The Wagner Group's huge losses and lack of reserves are said to have left it incapable of defending the territory it has captured, presenting a severe risk if Ukraine launches a major counter-offensive. The situation is described as 'desperate'. ⬇️ pic.twitter.com/DTBC5b1V4i

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 24, 2023