Wagner-palkkasotilaille luvataan miljoonan ruplan bonuksia

Venäläinen sotilasyritys Wagner houkuttelee uusia sotilaita palkkalistoilleen korkeilla palkkioilla ja bonuksilla, kansainvälisten suhteiden tutkija Artyom Lukin Vladivostokin yliopistosta kertoo Twitterissä.

Menestyneille hakijoille luvataan yli 240 000 ruplan kuukausipalkka sekä bonuksia, jotka voivat olla jopa miljoona ruplaa kuukaudessa.

Yritys on avannut Vladivostokiin sivukonttorin, jossa voivat värväytyä kaikki EU- ja Nato-maiden sekä Ukrainan kansalaisia lukuun ottamatta.

Wagner on Vladimir Putinin luottomiehen Yevgeny Prigozhinin omistama yksityinen palkka-armeija, jonka sotilaat ovat osallistuneet taisteluihin muun muassa Syyriassa ja Ukrainassa. Yhtiön toimien katsotaan usein olevan linjassa Kremlin politiikan ja tavoitteiden kanssa.

Wagner tunnetaan väkivaltaisuudestaan ja siviilejä vastaan kohdistetuista taktiikoistaan. Jotta sen toimintaan voitaisiin puuttua, asiantuntijat ovat vaatineet sen julistamista terroristijärjestöksi.

Private military company Wagner now has a branch office in Vladivostok. It promises successful applicants upward of 240K rubles a month, plus bonuses that can reach 1M rubles a month. Applicants may have any passport, except EU, NATO, and Ukraine. https://t.co/JpCZIK8vxy

— Artyom Lukin (@ArtyomLukin) July 10, 2022