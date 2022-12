Wagner-palkkasotilaat tylyttävät videolla Venäjän asevoimien komentajaa

Twitterissä kiertää video, jossa Wagner -palkka-armeijan sotilaat tylyttävät alatyylisesti Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimovia.

Wagner on ”Vladimir Putinin kokiksi” kutsutun Jevgeni Prigozhinin omistama yksityinen palkka-armeija, joka taistelee Venäjän puolella Ukrainassa. Videolla nähtävän tylytyksen syynä on ammuspula, josta Venäjän joukot ovat valittaneet aiemminkin.

Pulan syyksi on väitetty muun muassa kesän suurta tulitustahtia ja uusien ammusten viallisuutta.

– Meillä ei ole mitään millä taistella, meillä ei ole tykistöammuksia. Kaverit kuolevat puolestamme ja me istumme täällä emmekä auta, sotilaat tylyttävät.

– Me tarvitsemme ammuksia, tahdomme pistää kaikki paskaksi.

Videon sotilaat kuvaavat taistelevansa Ukrainan armeijaa vastaan Bahmutin lähellä. He ihmettelevät sotajohdon tuen näkymättömyyttä.

– Missä olet? Auta meitä viimein, sotilaat sanovat Gerasimoville.

– Ei ole mitään muuta miksikä sinua voisi kutsua, paitsi yksi sana, hintti.

Message to the Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation Gerasimov from Russian artillerymen near Bakhmut. pic.twitter.com/N3NPWXh1Fr

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) December 26, 2022