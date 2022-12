Väite: Venäjän uusissa ammuksissa paljon vikoja

Venäläisen Dva Mayora -Telegram-kanavan mukaan Venäjän sotakoneisto Ukrainassa kärsii vakavasta tykistöammuspulasta. Uusi ammustuotanto ei auta asiaa, sillä tänä vuonna valmistettujen ammusten kerrotaan olevan laajalti viallisia.

Asiasta kertoi suosittu venäläisten sotilaiden julkaisemia tarinoita kääntävä War Translated -Twitter-tili.

Dva Mayoran siteeraamien sotilaiden mukaan hyökkääjän tykistö ampui kesällä jopa 60 000 ammuksen päivätahdilla koko etulinjan leveydeltä, mikä on suuri syy tämän hetken ammuspulaan.

Lisäksi sotajohdon päätös varastoida tykistöammuksia kaukana etulinjassa operoivista joukoista mutta samalla Ukrainan lennokkien ja raketinheitinten kantaman sisällä on johtanut suuren määrän menettämiseen.

Telegramissa siteeratut sotilaat arvostelevat tykistöä siitä, että jopa 300 ammusta on toisinaan tuhlattu kaukana sijainneen panssarivaunun tuhoamiseen. Sotilaat huomauttavat, että kokeneelta ja hyvin tarkalta yksiköltä kuluu vastaavaan alle 20 ammusta.

Ratkaisuksi Telegramissa vaaditaan tarkempien ammusten tuotannon rajua kasvattamista.

Russian channel "Dva majora" notes a noticeable shell hunger in the RF armed forces after the excessive use of ammo in the previous months. However, the current production of 152mm shells is not helping as shells come with defects.https://t.co/OqIL42Kado pic.twitter.com/TYzZ9nmES7

— Dmitri (@wartranslated) December 26, 2022