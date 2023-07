Wagner-joukkoja vähätellään nyt valtionmediassa

Venäjä on aloittanut Wagner-joukkojen vastaisen propagandakampanjan valtion omistamilla tiedotusvälineillä.

Virolaisen bloggaajan Twitteriin jakamalla videolla näkyy pätkä venäläisen televisiokanavan lähetyksestä, jossa verrataan Wagner-joukkoja Venäjän omaan armeijaan.

– Tässä on hieman uutta ajateltavaa myytistä Wagner-joukkojen tehokkuudesta, lähetyksen alussa sanotaan.

Ohjelmassa kyseenalaistetaan Wagner-joukkojen tehokkuus ja väitetään Wagnerilla kestäneen kauemmin Bahmutin valtaamisessa kuin mitä meni muilla joukoilla Maruipolin ”vapauttamiseen”, kuten videolla asiaa kuvataan.

Mariupolia kuvataan lähetyksessä huomattavasti Bahmutia suuremmaksi ja tärkeämmäksi kohteeksi.

Lähetyksessä todetaan sen tavoitteena olevan tuoda ”objektiivinen ja puolueeton” tilannekuva tietoisuuteen, vaikka sen lopussa kiitelläänkin ”rohkeita” Wagner-sotilaita taisteluista.

Myös ajatuspaja Institute for the Study of War ISW:n tuore raportti kertoo Venäjän propagandakampanjasta.

– Propagandistit toteuttavat todennäköisesti tiedotuskampanjan tuhotakseen Wagner-ryhmän maineen ainutlaatuisen tehokkaana taistelujoukkona tukeakseen Venäjän puolustusministeriön pyrkimyksiä hajottaa Wagner-ryhmä ja integroida entiset Wagner-taistelijat puolustusministeriön rakenteisiin, raportissa kirjoitetaan.

ISW katsoo, että propagandakampanjan tavoitteena on paitsi organisoida Wagner-ryhmän joukkoja uudelleen myös tuhota kapinan aloittaneen Wagner-johtaja Jevgeni Prigozinin maine.

Russian state TV is now doubting the effectiveness of Wagner which took much longer to "liberate a less important Bakhmut" in comparison to Mariupol". Hilarious.

The biggest irony is that this will actually work and in a few weeks, Wagner will be condemned by Russians who get… pic.twitter.com/dRExbADqC4

— Dmitri (@wartranslated) July 1, 2023