Wagner-johtajan kuolema osoittaa: Ukrainan kannatti taistella Bahmutista

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Jevgeni Prigozhinin kuolema osoittaa rankan taistelun Bahmutista olleen oikea valinta.

Venäjä vahvisti Prigozhinin kuoleman lentoturmassa eilen.

– Wagnerin kärsimät tappiot johtivat Prigozhinin kasvavaan erkaantumiseen Venäjän asevoimien kanssa. Mitä kauemmin taistelu kesti, sitä vihaisemmaksi hän tuli, ja tämä johti suoraan kapinayritykseen, O’Brien muistelee.

– Ei Bahmutia, ei kapinaa. Kapina ei ainoastaan lamauttanut Wagneria; se on myös heikentänyt Putinia.

Wagner taisteli sotaprofessin mukaan Bahmutissa suhteellisen hyvin ja todella aggressiivisesti. Jos Ukraina olisi vain hylännyt kaupungin, se olisi säästänyt Wagner-joukkoja ja antanut palkka-armeijalle mahdollisuuden värvätä lisää taistelijoita Ukrainalaisia vastaan.

Sen myötä Venäjällä olisi nyt todellisia reservejä.

– Jos Ukraina olisi vetäytynyt Bakhmutista, se ei myöskään olisi nopeuttanut vastahyökkäystä, sillä ukrainalaiset tarvitsivat selvästi kaiken mahdollisen harjoitteluajan, toteaa O’Brien.

– Toisin sanoen Venäjällä olisi ollut enemmän resursseja sekä levätä että varustautua vastahyökkäykseen.

O’Brien toteaa, että Prigozhinin kapina myös lopulta vahvisti heikosti menestyneiden puolustusministeri Sergei Shoigun ja asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin asemia. Ukrainan etu sekin.

– Toisin sanoen taistellessaan Bahmutin puolesta ukrainalaiset mursivat Wagnerin, auttoivat saamaan aikaan väkivaltaisen hajoamisen Prigozhinin ja Putinin välillä, ovat riistäneet Venäjältä nyt suuret reservijoukot ja Venäjältä lisäresursseja. Se oli vaikea valinta, mutta sen arvoinen, tiivistää O’Brien.

Now that the Kremlin has confirmed the death of Prigozhin, we can categorically say the decision of the Ukrainians to fight for Bakhmut (which ended up devastating Wagner) was the right choice. For a number of reasons.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 27, 2023