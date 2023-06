Wagner-johtaja varoittaa: Venäläiset heräävät pian siihen, että Krim on menetetty

Venäjän Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigozhin julkaisi keskiviikkona Wagneriin kytköksissä olevalla Telegram-kanavalla ääniviestin, jolla hän roimii jälleen kovin sanoin Venäjän puolustusministeriötä.

War Translated -sivusto on julkaissut englanninkielisen käännöksen ääniviestistä Twitterissä (jutun alla).

Prigozhinin mukaan maan puolustusministeriö ei kerro totuutta Ukrainan käynnissä olevasta vastahyökkäyksestä, jonka aikana ukrainalaiset ovat vallanneet takaisin alueita eteläisellä rintamalohkolla. Myös Venäjän kokemia tappiota piilotellaan.

Hän väittää, että Venäjän sotakirjeenvaihtajia ja sotabloggareita ei päästetä tietyille alueille, jotta rintaman tosiasiallinen tilanne ei paljastuisi.

– Kaikki tiedottaminen on estetty, ja ukrainalaisten tavoitteena on edetä Molochny Lymaniin Asovanmeren rannalla.

Asiantuntijoiden ja sotilaslähteiden mukaan Ukrainan joukkojen eteneminen kohti Asovanmerta voisi jakaa Etelä-Ukrainaan sijoitetut venäläisjoukot kahtia ja vaikeuttaa Krimin niemimaan huoltoa. Se tarjoaisi Ukrainalle hyvän mahdollisuuden valmistella Krimin takaisinvaltaamista.

– Jos ukrainalaiset pääsevät Molochny Lymaniin, he saavat takaisin kaikki niin sanotun erikoisoperaation aikana vallatut alueet, Prigozhin sanoo.

– Eräänä päivänä venäläiset heräävät siihen, että (miehitetty) Krimin niemimaa on nyt osa Ukrainaa.

❗️Prigozhin accuses the Russian MoD of hiding facts about the Ukrainian offensive and Russian losses.

In a 4-minute audio message, Prigozhin declares there are areas where no military reporters are allowed to hide the truth about casualties Russia is taking during the… pic.twitter.com/yuUXSZRLYA

— Dmitri (@wartranslated) June 21, 2023