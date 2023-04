Wagner-johtaja: Päätimme itse rynnäköstä Bahmutiin

Venäjän asevoimien rinnalla taistelevien Wagner-palkkasotilaiden arvioidaan edenneen viime viikkojen aikana yhä lähemmäs Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin keskustaa.

ISW-ajatuspajan tilannekatsauksen mukaan Wagner-taistelijat ottivat raunioituneen kaupungintalon haltuunsa alkuviikosta.

Taistelut Bahmutin lähialueella ovat jatkuneet kiivaina jo yli puolen vuoden ajan. Venäläisjoukot yrittivät aiemmin saartaa kaupunkia etelästä ja pohjoisesta, mutta Ukrainan alueelle lähettämät vahvistukset vaikuttavat pysäyttäneen etenemisen.

Wagnerin taistelukyky on heikentynyt raskaiden tappioiden seurauksena sekä siksi, että monet loppukesästä ja alkusyksystä värvätyistä vangeista on päästetty takaisin Venäjälle puolen vuoden palvelusajan jälkeen. Viime viikkoina Wagnerin taistelijoita on tiettävästi siirretty kohti kaupungin keskustaa Venäjän asevoimien yksiköiden saavuttua sivustoille.

Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin sanoo palkkasoturiryhmän komentajien tehneen itse päätöksen aloittaa Bahmutin ”lihamyllyoperaatio”. Prigozhinin mukaan Ukrainassa taistelevien joukkojen aiempi komentaja, kenraali Sergei Surovikin osallistui alueen sotatoimien suunnitteluun.

– Sen vuoksi hänen vastuullaan on valtava määrä asiasta tehtyjä päätöksiä, Prigozhin sanoo yhtiönsä Telegram-kanavalla.

When asked about Bakhmut, Prigozhin says the decision to conduct the "meat grinder" in Bakhmut was made by Wagner commanders, but he also credits Sergey Surovikin for his role supporting the operation when he was the commander. (h/t @KofmanMichael)https://t.co/1DHPAJlXte pic.twitter.com/lVEHGhVyln

— Rob Lee (@RALee85) April 3, 2023