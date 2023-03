Wagner ilmoittaa palkkaavansa kymmeniä tuhansia sotilaita

Wagner -palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigozhin ilmoitti lauantaina Telegramissa aikovansa värvätä 30 000 uutta taistelijaa Ukrainaan. Asiasta uutisoi CNN.

Prigozhin väittää Wagnerin palkkaavan keskimäärin noin 500-800 ihmistä päivässä. Joinain päivinä määrä voi olla jopa 1 200.

– On mahdollista, että värvättyjen määrä hidastuu jonkin ajan kuluttua. Suunnittelemme kuitenkin toukokuun puoliväliin mennessä yksikön sotilaiden määrän kasvavan noin 30 000:lla, Prigozhin sanoi Telegram-ääniviestissä.

Viime viikolla Progozhin kertoi Wagnerin aloittaneen rekrytointihankkeet 42 kaupungissa Venäjällä. Wagner on rekrytoinut palkkasotureita esimerkiksi urheiluseuroista, nyrkkeilysaleilta ja kuntosaleilta. Palkka-armeija on myös selvittänyt niiden miesten palkkaamista uudelleen, joille on aiemmin tehty kuuden kuukauden sopimus.

Aiemmin Wagner rekrytoi sotilaita vankiloista. Tämä prosessi lopetettiin tammikuussa.

Enimmillään Wagnerin riveissä on taistellut 40 000 sotilasta. Ryhmä on kuitenkin kärsinyt mittavia tappioita Ukrainassa.

Prigozhin itse myönsi aiemmin maaliskuussa, että ryhmän tilanne Bahmutissa oli ”vaikea, erittäin vaikea, vihollisen taistellessa jokaisesta metristä”.