Venäjän duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov ilmoittaa, ettei Wagner enää osallistu taistelutoimiin Ukrainassa.

Kartapolov muistutti, että ennen Jevgeni Prigozhinin Wagner-joukkojen juhannuskapinaa Venäjän puolustusministeriö oli vaatinut kaikkia taistelutehtäviin osallistuva yksiköitä. solimaan sopimuksen kanssaan.

– Ja jokainen [yksikkö] alkoi toimia tämän päätöksen mukaisesti. Se oli ehdottomasti oikea päätös. Kaikki paitsi herra Prigozhin.

Prigozhinille kerrottiin, ettei Wagner osallistuisi sotimiseen Ukrainassa, jos sopimusta ei solmittaisi.

– Eli hän ei saisi rahoitusta, rahaa, ja tämä oli tärkeä ellei tärkein asia Prigozhinille.

Kartapolovin mukaan ensimmäinen syy kapinalle oli raha, toinen syy ”typerä ja suhteettoman suuri kunnianhimo” ja kolmas ”kiihtynyt mielentila”.

– Nämä kaikki yhdessä johtivan maanpetokseen ja hänen tovereidensa hölmöilyyn. Tämä tulee tietää.

Myös Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, kenraali Kyrylo Budanov vahvistaa Ukrainska Pravdalle, ettei Wagner enää osallistu sotatoimiin Ukrainassa.

– Ja tämä on ollut Venäjän federaation kaikkein tehokkain yksikkö, joka tiesi kuinka saavuttaa menestystä hinnalla millä hyvänsä, sanoi Budanov.

Head of defense committee in Russian parliament Andrey Kartapolov says Wagnerites would not participate in combat actions in Ukraine anymore. He blames "Mr. Prigozhin" for only caring about money and his own ambitions.

