Vuotivatko miljoonien Instagram-käyttäjien tiedot verkkoon? Meta vastaa väitteisiin

Verkossa leviävien väitteiden mukaan jopa 17,5 miljoonan Instagram-käyttäjän tiedot ovat päätyneet vääriin käsiin tietomurron seurauksena. Asiasta kertoo tietotekniikkaan erikoistunut Bleeping Computer.

Huhut lähtivät liikkeelle siitä, kun tietoturvayhtiö Malwarebytes ilmoitti havainneensa, että miljoonien Instagram-käyttäjien tietoja oli päätynyt hakkerifoorumeille ilmaiseksi jakoon. Joukossa on tiettävästi ollut muun muassa puhelinnumeroita, käyttäjien nimiä ja jopa kotiosoitteita.

Instagramin omistava Meta on kiistänyt jyrkästi väitteet tietomurrosta. Epäilykset tietomurrosta kasvoivat entisestään sen jälkeen, kun Instagram kertoi korjanneensa ohjelmointivirheen, jonka avulla ulkopuoliset pystyivät lähettämään salasanan nollausviestejä eri käyttäjille.

Metan mukaan sen palvelut eivät kuitenkaan ole viime aikoina joutuneet tietomurron kohteeksi. Bleeping Computer huomauttaakin, että toistaiseksi ei ole esitetty todisteita siitä, etteivätkö verkkoon vuodetut tiedot voisi olla peräisin aiemmista palveluun kohdistuneista murroista.

Vuodetuissa tiedoissa ei tiettävästi ole Instagram-tilien salasanoja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö käyttäjien kannattaisi olla tarkkoina salasanojensa kanssa ja käyttää palveluissa mahdollisimman vahvoja salasanoja. Käyttäjiä kehotetaan erityiseen varovaisuuteen myös yllättäen saapuvien salasanojen vaihtopyyntöjen tai muiden epäilyttävien yhteydenottojen varalta.