Vuodettu puhelu uudesta mobilisaatiosta: Leikattuja määrätään etulinjaan

Venäläinen nainen kertoo julkisuuteen vuodetussa puhelussa rintamalla olevalle sotilaalle uudesta mobilisaatiosta, jonka takia kaikki sotilaskokemuksen omaavat tai armeijaan sopimussuhteessa olleet venäläiset määrätään palvelukseen.

Määräys koskisi jopa sellaisia, jotka ovat äskettäin olleet sairaalassa leikkauksessa taistelussa saamiensa vammojen takia.

Vuodettu puhelu on kuunneltavissa ja luettavissa englanninkielisellä tekstityksellä tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Puhelussa nainen kertoo, kuinka eräs venäläinen sotilas määrättiin takaisin rintamalle vain kymmenen päivää leikkauksen jälkeen. Hänen mukaansa viranomaiset ovat sanoneet, että jos sotilas ei ole kuollut, hän on kykenevä palaamaan rintamalle.

– Leikkauksesta oli kymmenen päivää. Ja he hitto veivät hänet!, nainen sanoo puhelulla.

Rintamalla oleva sotilas vastaa naiselle, että he tarvitsevat lisää joukkoja. Mobilisoidut joukot on hänen mukaansa ohjattu rintamalla etulinjaan.

Nainen on tiedosta järkyttynyt.

– Oletko tosissani? Ette voi laittaa mobilisoituja etulinjaan. Heidän vaimonsa itkevät kotona silmät päästään.

Useiden riippumattomien lähteiden mukaan Venäjä suunnittelee uutta mobilisaatiota eli liikekannallepanoa. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti kiistäneet väitteet.

Tästä löytyvään juttuun koottujen tietojen mukaan valmisteluja on kuitenkin jatkettu kulisseissa. Riippumattoman venäläismedia Verstkan lähteet kertovat, että Kremlin sotasuunnitelmat vaativat lisää väkeä.

Venäjän asevoimien värväystoimistojen kerrotaan lähettävän yhä kutsuntakirjeitä reserviläisille. Lisäksi esimerkiksi Moskovan kaupungin työntekijöiden lomia on mediatiedon mukaan peruttu tammikuulta ja helmikuulta, jotta he voisivat toimittaa tarvittaessa kutsuntakirjeitä. Kaksi erillistä lähdettä Moskovan hallinnossa kertoo Vertskalle sotilasviranomaisten varoittaneen jo, että alkuvuodesta ”tulee vaikea”.

2. Russian woman tells a soldier about the new wave of mobilisation, saying all those with military experience or on contracts are called up, even those who had recent surgeries, to boost up personnel numbers. pic.twitter.com/Jasbmzo2ma

— Dmitri (@wartranslated) January 22, 2023