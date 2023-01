Venäjän yksikössä 30 miestä ”haavoittui” juopottelun takia jo matkalla rintamalle

Ukrainan sotilastiedustelun julkaisema ääninauha valottaa rintamalle lähetettävien reserviläisten kehnoa tilaa.

Venäjän Mordvasta sotaan käsketty venäläinen kertoo nauhalla tuntemattomalle naiselle hänen yksikkönsä vapauttamaan tulevista uljanovskilaisista sotilaista. Mies kertoo, että hänen rykmentissään on joitakin haavoittuneita ja pari kaatunutta.

– Mutta nämä Uljanovskista tulevat. He eivät ole olleet vielä lähelläkään Ukrainaa ja heillä on jo 30 kolmesatasta [300 tarkoittaa haavoittuneita Venäjän sotilasslangissa], sotilas päivittelee.

Langan toisessa päässä oleva nainen on hämmästynyt. Hän tivaa, miten ihmeessä tämä on mahdollista.

– Juopottelua, jotkut jäätyivät yliannostusten takia – humalaisia tappeluita.

Tässä vaiheessa nainen alkaa nauraa epäuskoisesti.

– Siis sinä olet Ukrainassa ja te olette ihan kunnossa, mutta näillä Uljanovskista Venäjältä tulevilla on jo 30 haavoittunutta?, hän päivittelee kiroillen.

– Kyllä vain – tällaisia Ramboja tänne on tulossa, sotilas vastaa.

Nainen kysyy seuraavaksi, mitä tapahtuu, kun tällaiset miehet päätyvät rintamalle ja huolii, tappavatko he ehkä toisensa.

Venäjän syksyllä määräämän liikekannallepanon jälkeen sosiaalisessa mediassa on julkaistu runsaasti videoita juovuksissa toilailevista reserviläisistä. Itsenäiset venäläismediat ja sotaa seuraavat Telegram-kanavat ovat myös kertoneet tappeluista ja jopa ampumavälikohtauksista venäläisjoukkojen kesken.

A thread with the intercepted calls for this week.

1. Mordovian man says the newly formed mobilised unit in Ulyanovsk has thirty wounded before even reaching Ukraine due to drunken fights, overdoses, and frostbites. pic.twitter.com/TTGoANBiaI

— Dmitri (@wartranslated) January 22, 2023